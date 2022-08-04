Ataoğlu: Uluslararası düzeyde yapılan festivaller, ülke tanıtımı adına büyük bir katkıdır

Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Mehmetçik Belediyesi 60’ncı Üzüm Festivali kapsamında KKTC’de bulunan halk dansları ekiplerini

kabul etti.



Ataoğlu, Meksika, Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Türkiye ve KKTC Halk Dansları ekiplerinden oluşan heyeti kabulünde yaptığı konuşmasında, ülke tanıtımı için çok önemli bir yer teşkil eden festivallerin, bir diğer önemli unsurunun, farklı ülkelerden gelen konuk ekiplerin, KKTC’yi ve KKTC insanını, kültürü ve yaşam tarzıyla, daha yakından tanıma imkanı bulabilmesi olduğunu belirtti.



“Bu denli köklü ve geleneksel hale gelmiş uluslararası düzeyde yapılan festivaller, ülke tanıtımımıza büyük katkı sağlamaktadır. Bu anlamda, ülke kültürünün tanıtılmasına katkı koyan Mehmetçik Belediyesi Başkanı başta olmak üzere, Mehmetçik halkına sonsuz teşekkürlerimi sunarım” diyen Ataoğlu, “Festival kapsamında ülkemizde bulunan Meksika, Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve Türkiye halk dansları ekiplerini de ülkemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğumuzu belirtirim” dedi. Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu konuşmasının ardından, KKTC’de bulunan konuk halk dansları ekip başkanlarına hediye takdiminde bulundu.