Ataoğlu ve Dinçyürek iş birliği protokolüne imza koydu…

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında KKTC genelinde deniz suyu kalitesinin izlenmesi, numune alınması ve analiz edilmesi konularında iş birliği protokolü imzalandı.

Halk sağlığını korumak, Temiz Plaj Projesini desteklemek ve halkı deniz suyu kalitesi hakkında düzenli olarak bilgilendirmenin amaçlandığı protokole Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ile Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek imza koydu.

İmza töreni, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Hakan Ataöv Toplantı Salonu’nda yapıldı.

-Ataoğlu

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu imza töreninde yaptığı konuşmada, özellikle yaz döneminde denizlerin girilebilecek durumda olup, olmadığıyla ilgili sosyal medya ve basın üzerinden sorular sorulduğunu ifade etti.

Çevre Bakanlığı’nın Sürekli Atık Su İzleme Sistemi ile denize deşarjı olan arıtmaları online izlediğine dikkat çeken Ataoğlu, bir arıza durumunda arıtma sahiplerinin belirlediği teknik ekiplerin uyarıldığını ve arızaların hızlı bir şekilde giderildiğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı ile iş birliği içerisinde yapılacak olan deniz tahlillerinin kamuoyu ile paylaşılacağını dile getiren Ataoğlu, böylece vatandaşların gönül rahatlığıyla denizleri kullanabileceğini söyledi.

Çevre Koruma Dairesi’nin yaptığı çalışma tamamlandığında Seyyar Laboratuvar Araçlarına da sahip olacaklarını ifade eden Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, iş birliği içerisinde çok daha hızlı sonuç elde edeceklerini belirtti. Çevre Koruma Dairesi sorumluluğunda Su Tahlil Laboratuvarı’nın da açılacağını kaydeden Ataoğlu, her iki bakanlığın ihbar hatlarının, şikayetlere anında müdahale edeceğini dile getirdi.

-“İnsanlarımızın denizleri özgürce, bedava kullanmalarını sağlayacağız”

Anayasa gereği sorumlulukları dolayısıyla belli bölgelerde beş yıldızlı otellerin plajlarından daha güzel plajlar yaratarak, kontrol ve yönetimini yerel yönetimlere devredeceklerini kaydeden Ataoğlu, bu şekilde insanların denizleri özgürce, bedava kullanmalarını sağlayacaklarını söyledi. Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, bu çerçevede girişimleri başlattıklarını duyurdu. Ataoğlu, havuzların tahlil sonuçlarının da yayınlanacağını belirtti.

Protokolün hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, protokolün hayırlı olmasını diledi.

-Dinçyürek

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de, ülkede sağlık ve çevre adına önemli bir adıma şahitlik ettiklerini belirtti. Yaz sezonu denizlerin, sağlıklı ve güvenilir bir şekilde halkın hizmetinde olmasının önemli olduğunu ifade eden Dinçyürek, sağlıklı bir çevre olmadan insan sağlığından bahsetmenin mümkün olmadığını vurguladı.

Çevre ile sağlığın birbirini tamamlayan, birlikte hareket etmesi gereken iki önemli bakanlık olduğunu dile getiren Dinçyürek, birçok noktada testler yapıp, süratle neticelendirerek, kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşacaklarını söyledi. Halkın da güvenli bir şekilde plajlardan yararlanabileceğini dile getiren Dinçyürek, dikkat edilmesi gereken noktalar konusunda ise öncede uyarı yapacaklarını kaydetti.

-“Bütün plajlarda deniz suyu temizliği dünya standartlarının kabul ettiği limitler içerisinde”

Ülke genelinde 100’ün üzerinde farklı noktadan numune alınarak, yapılan son teste göre, bütün plajlarda deniz suyunun temizliğinin dünya standartlarının kabul ettiği limitler içerisinde olduğunu belirten Dinçyürek, “Bu da hem insan sağlığı hem de turizm açısından çok önemlidir” dedi.

Bu bağlamda imzalanacak protokolle Çevre Bakanlığı ile ortak numuneler alınacağını, Sağlık Bakanlığı’na teslim edileceğini ve süratle neticelendirilerek, kamuoyu ile paylaşılacağını ifade eden Bakan Dinçyürek, Çevre Bakanlığı ile iş birliklerinin sadece deniz suyu ile sınır kalmayacağını söyledi. Sağlıklı çevre ve insan sağlığı noktasında iş birliğini artıracaklarını belirten Dinçyürek, “Daha güvenli, daha temiz bir çevre, daha sağlıklı bir yaşam yaratmak adına var gücümüzle çalışacağız” dedi. Bakan Dinçyürek, protokolün hayırlı olmasını diledi.

-Sorular… Ataoğlu: “Tahlilleri haftalık olarak yapmayı planlıyoruz”

Bir soru üzerine Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, tahlilleri haftalık olarak yapmayı planladıklarını ifade ederek, gelecek ihbarlara da anında müdahale edeceklerini söyledi.

Sürekli Atık Su İzleme Sistemi kurulduktan sonra denize deşarjı olan bütün arıtmaların online, 24 saat takip edildiğini, uyarıların hem Çevre Koruma Dairesi’ne hem de arıtma sahibinin tayin ettiği teknik ekibin telefonlarına gittiğini kaydeden Ataoğlu, “Dolayısıyla denize deşarj olmadan teknik ekip arızayı giderip, denizlerimizin temiz kalmasına vesile oluyor. Bunun zamanı yoktur, bu sürekli olan bir olay” dedi.

-Dinçyürek: “Denizi kirletmenin süresi yoktur. Biz protokol süresi bitse dahi takiplerimize devam edeceğiz”

Sağlık Bakanı Dinçyürek de, protokolün Aralık 2024’e kadar olan süreyi kapsadığını belirterek, “Fakat denizi kirletmenin süresi yoktur. Biz protokol süresi bitse dahi takiplerimize devam edeceğiz. Kışın denize girmez insanlarımız diye takibi bırakırsak kirlenme kış boyunca devam ederse yazın yaptığımız tahlillerin neticesinin zaten olumsuz çıkacağı ve tedbir almak için de çok geç kalınacağı ortaya çıkacak” dedi.

Dinçyürek, takibi yılın 12 ayına yayarak, özellikle deşarj noktalarında bir kirlenme varsa denizi kirletmesine izin vermeden, erken tedbir alınacaklarını söyledi.

-Müsilaj konusu… Aktolgalı: “Bu yıl sadece Karaoğlanoğlu bölgesinden bir ihbar geldi”

Başka bir soru üzerine Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı, birkaç yıl önce çok sık bir şekilde yatlardan gelen bir müsilaj sıkıntısı olduğunu hatırlatarak, bu yıl ise sadece Karaoğlanoğlu bölgesinden bir ihbar geldiğini kaydetti. Konuyla ilgili koylar ve açık denizler olmak üzere iki türlü şikayet geldiğini ifade eden Aktolgalı, pisliğin genellikle koylara geldiğini belirtti. Aktolgalı, “Bu yıl kendi limanlarımızdan çıkan turistik teknelerden gelen bir olaya rastladık ve tedbirleri aldık” dedi.