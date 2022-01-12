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Ataoğlu ve DP adayları, KTÖS'ü ziyaret etti

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Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, eğitimde adalet ve fırsat eşitliğini önemsediklerini belirterek, bunun DP’nin iktidarında sağlanacağını kaydetti.
Ataoğlu ve DP adayları, KTÖS'ü ziyaret etti

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, eğitimde adalet ve fırsat eşitliğini önemsediklerini belirterek, bunun DP’nin iktidarında sağlanacağını kaydetti.


DP’den yapılan açıklamaya göre, Ataoğlu ve DP adayları, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nı (KTÖS) ziyaret etti.


ATAOĞLU
DP Genel Başkanı Ataoğlu ziyarette yaptığı konuşmada, kaliteli eğitimin temelinde öğretmenlerin yer aldığını belirterek, “Öğretmenlerin daha verimli çalışmalarını sağlayacak materyal ve ortamı hazırlamak, hükümetlerin görevidir” dedi.
Okullardaki alt yapı eksikliklerin giderilmesi ve dijitalleşen dünyaya ayak uydurması için çalışacaklarını dile getiren Ataoğlu, eğitimde her geçen gün daha yeni teknolojilerin kullanıldığını, bunların takip edilerek, KKTC’deki okullarda da öğrencilerin kullanımına sunulması gerektiğini söyledi.
Meslek liselerini tercih eden öğrenciler için iş dünyasında ihtiyaç duyulan mesleklerin tespit edilerek, bu bağlamda öğrencilerin doğru yönlendirilmesi gerektiğini anlatan Ataoğlu, birçok öğrencinin mezun olduktan sonra iş bulmakta güçlük çektiğini belirtti.
“ARA ELEMAN YETİŞTİRİLMESİ İÇİN OTEM’İ HAYATA GEÇİRDİK”
Turizm ve Çevre Bakanlığı olarak OTEM’i hayata geçirdiklerini ifade eden Ataoğlu, OTEM’in ara eleman yetiştirmesi ve gençlerin kolaylıkla iş sahibi olabilmesi için böylesi bir çalışma yürüttüklerini kaydetti.
İnternet alt yapı eksikliği nedeniyle 25 okulda online eğitim verilemediğini söyleyen Ataoğlu, bunun kısa süre içerisinde çözülmesi ve pandemi nedeniyle yapılması planlanan online eğitimlere bu okulların da katılımının sağlanması gerektiğini belirtti. 
Kaliteli eğitim hassasiyetinin yanında eğitimde adaleti ve fırsat eşitliğini de aynı oranda önemsediklerini dile getiren Ataoğlu, bunun DP’nin iktidarında sağlanacağını kaydetti.
Gerek öğretmen eksikliği gerekse fiziki eksikliklerin tespit edilmesi kapsamında sivil toplum örgütleri ile istişare halinde olacaklarını anlatan Fikri Ataoğlu, el birliği ile eğitimdeki eksiklikleri giderme arzusunda olduklarını söyledi.
Pandemi nedeniyle ara ara eğitimin aksadığını ifade eden Ataoğlu, sağlık sistemindeki organizasyon eksikliği nedeniyle öğrencilerin mağdur edildiğini, bunun kabul edilemez bir durum olduğunu belirtti.

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