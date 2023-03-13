Ataoğlu ve Oğuz, Koopbank Çalışanları ile Birlikte Fidan Dikti

Koopbank çalışanları Taşkent bölgesinde bulunan Koopbank Ormanı’na geçen yıl olduğu gibi bu yıl da fidan dişkim etkinliği gerçekleştirdi.

Banka yönetimi, banka çalışanları, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun katıldığı etkinlikte Orman Dairesi’nin desteği ile fidanlar toprak ile buluştu.

Hafta sonu düzenlelen etkinlikte Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da fidan dikimi gerçekleştirerek, etkinliğe katkı sağladılar.

Fidan dikimi sonrasında bir açıklama yapan Ataoğlu, doğanın insan hayatındaki yerinin önemine vurgu yaparak bu tür organizasyonlar sayesinde gelecek nesillere daha yeşil alanlar bırakabileceklerini söyledi.

Koopbank’ın böylesi anlamlı bir projeyi hayata geçirmesinden ötürü tüm çalışanlara ve yönetime teşekkür eden Ataoğlu, her bireyin doğaya ve çevreye karşı duyarlı olması gerektiğine işaret etti.