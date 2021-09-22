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Ataoğlu ve Özgürgün, İstanbul’da buluştu

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Türkiye’ye giden DP Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, UBP’nin eski genel başkanlarından, Milletvekili Hüseyin Özgürgün ile İstanbul’da buluştu.
Ataoğlu ve Özgürgün, İstanbul’da buluştu

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, yaşamına bir süredir Türkiye’de devam eden Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) eski genel başkanlarından, Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün ile İstanbul’da buluştu.

Dün akşam Türkiye’ye giden Ataoğlu’nun, Özgürgün ile buluşması dikkat çekti.

Söz konusu görüşmeyi, Hüseyin Özgürgün’ün eşi İnci Pars Özgürgün, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

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