Ataoğlu Yaban Kuşlara Karşı Daha Duyarlı Hareket Edilmesi Çağrısında Bulundu

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, yaban kuşların ve yuvalarının korunmasına yönelik daha duyarlı olunması çağrısında bulundu.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, yaban kuşların ve yuvalarının korunmasına yönelik daha duyarlı olunması çağrısında bulundu.

Ataoğlu yayınladığı bildiride, tüm kuş türlerinin yasa ile korunduğuna dikkat çekerek, herhangi bir yaban kuşuna, yuvasına veya yaşam alanına zarar verilmesinin, yaban kuşlarının yakalanmasının ve alıkonulmasının yasak olduğunu vurguladı.

Fikri Ataoğlu, yaban hayatına müdahale zorunluluğu olan durumlarda ise bunun Çevre Koruma Daire veya yetkilendirdiği uzman kuruluşların bilgisi dahilinde yapılmasının şart olduğunu kaydetti.

Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Taşkent Doğa Parkı’na bağlı Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi ile yaklaşık 5 yıldır Bakanlık olarak koordineli çalıştıklarını ifade eden Ataoğlu, yetim kalmış yavru yaban kuşlarının doğal yaşama katılabilmeleri için 1190 nolu Yaban Hayat Destek Hattı’na bildirilmesi gerektiğini belirtti.

Yardıma muhtaç veya yaralı yaban kuşların bulunmasında, yanlış bir işlem yapılmasını önlemek amacıyla Bakanlık ile Taşkent Doğa Parkı’nın ortaklaşa hazırladığı yönlendirme posterinin de herkese yardımcı olabileceğini söyleyen Ataoğlu, yaban hayatın korunması için herkesin uyarıları dikkate alması gerektiğini ifade etti.