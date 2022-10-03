Ataoğlu: Yaptığımız çalışmalar ortada

Hükümet adına Meclis'in açılışında konuşan Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Yaz dönemi boyunca komitelerde tüm partiler tarafından ciddi çalışma ortaya koyduklarını belirterek, Meclisi’in olağanüstü toplanıp kararların alınmasında da çalışan emek koyan herkese teşekkür etti.

Ataoğlu'ndan birlik beraberlik mesajı...

“Hepimizin derdi ve gailesi refah seviyesini ve ekonomiyi en üst seviyeye taşımak” diyen Ataoğlu, birlik ve beraberikle başarıyı elde edebileceklerini söyledi.

“Yaptığımız çalışmalar ortada"

Hükümet olarak yaptıkları çalışmaların ortada olduğunu ifade eden Ataoğlu, "ortaya koyacağımız çalışmalarda bütün milletvekillerinin katkısın bekliyoruz. Eleştirilere de önerilere de açığız" dedi.