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Ataoğlu, yeni yıl kutlama mesajı yayınladı

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Demokrat Parti Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, yeni yıl kutlama mesajı yayınladı.
Ataoğlu, yeni yıl kutlama mesajı yayınladı

Demokrat Parti Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, yeni yıl kutlama mesajı yayınladı.

 

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

 

“Yanlışa karşı durmanın meşalesi Demokrat Parti’nin Genel Başkanı olarak, insanımıza, ülkemize yaraşır bir geleceği inşa etmek istiyoruz. Bu inşanın mimarı olmak istiyoruz. Demokrat Parti, yeni yılda, meşalesini ülkeyi yöneterek aydınlatacak.

 

2021 Yılı da öncekiler gibi, bir çırpıda geçip gitti. Yeni bir yıla giriyoruz. Yeni bir sayfanın satırlarını yazmaya başlıyoruz hep birlikte. Geriye dönüp bakmanın bizlere pek bir yararı yok artık. Muhakememizi ve muhasebemizi içimizde barındıracağız elbet. Ama geçmişe takılıp kalma lüksümüz artık yok. Bu ülke, patinaj yapmaktan yoruldu. İnsanımız yoruldu. Siyasete mesafeli. Bunları açıkça söylüyorum.

 

Çünkü özeleştirimi sakınmam. Sakınırsam Fikri Ataoğlu olmam. Sizin bildiğiniz, sevdiğiniz Fikri abiniz, kardeşiniz olmam. Doğruları söyledim; söylerim. Bir başkaldırının, isyanın simgesi. Yanlışa karşı durmanın meşalesi Demokrat Parti’nin Genel Başkanı olarak, insanımıza, ülkemize yaraşır bir geleceği inşa etmek istiyoruz. Bu inşanın mimarı olmak istiyoruz.

 

Yeni yıla seçimle adım atacağız. 2022 yeni bir dönemin de başlangıcı olacak. Demokrat Parti, Yeni yılda, meşalesini ülkeyi yöneterek aydınlatacak. Aydınlık yarınlarda buluşmak dileğiyle, yeni yılınızı candan kutlar, sağlık ve esenlik dilerim.”

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