  • BIST 119.508
  • Altın 400,716
  • Dolar 6,8508
  • Euro 7,8335
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 36 °C
SON DAKİKANetflix'ten 'Türkiye' açıklaması...Çekilecek mi ?

Ataoğlu: "Yeniceköy’deki polis okulu binası pandemi hastanesi olsun"

» »
DP Genel Başkanı Ataoğlu, “Yeni yerine taşınan Yeniceköy’deki polis okulu binası pandemi hastanesi olsun” önerisinde bulundu ve bina hakkında Sığınma Evi kararının iptal edilmesini istedi.
Ataoğlu: "Yeniceköy’deki polis okulu binası pandemi hastanesi olsun"

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, “Yeni yerine taşınan Yeniceköy’deki polis okulu binası pandemi hastanesi olsun” önerisinde bulundu ve bina hakkında 'Sığınma Evi kararının' iptal edilmesini istedi.

İlgili binanın sığınma evi olarak düşünüldüğünü bildiklerini ifade eden DP Genel Başkan Fikri Ataoğlu KTV ekranlarında şöyle konuştu;

“Biz Güney Kıbrıs’a göre çok daha güvenliyiz. Veriler başından beri bunu gösteriyor: Ancak devletin hızlıca pandemi hastanesini devreye sokması gerek. 45 günde dendi. Hangi 45… İhale süresi dendi… O da bitti. Şu an da biz açılmayı gerçekleştirdiysek ve pandemi hastanesi de ortada yoksa endişeler haklı, normal… Soru işaretlerini kaldırmak için: Yeniceköy’deki polis okulu bilindiği gibi yeni yerine taşındı. Orayı yapalım dedik. Sosyal medyadan eleştiri bile aldık. Siz orası neresi biliyor musunuz dediler… Oranın sığınma evi olacağını da biliyoruz ama şu anda hazır bir bina var. Israrla kullanalım, diyoruz”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KSP: “Kıbrıs sorununun çözülmesi, adamıza kalıcı barış ve demokrasinin gelmesi tek çaremizdir”20 Temmuz 2020 Pazartesi 16:06
  • Cumhurbaşkanı Akıncı’ya yine ölüm tehdidi20 Temmuz 2020 Pazartesi 15:28
  • 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Değirmenlik'te Kutlandı20 Temmuz 2020 Pazartesi 15:26
  • Sıcak havalar sürecek20 Temmuz 2020 Pazartesi 15:22
  • Kılıçdaroğlu: “KKTC'nin egemenliği ve haklarının korunması bugün daha önemlidir”20 Temmuz 2020 Pazartesi 15:22
  • TDP, Bilişim Yasası ile ilgili Anayasa Mahkemesi’ne gidiyor20 Temmuz 2020 Pazartesi 15:14
  • UBP Genel Başkanı, Başbakan Tatar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla halka mektupla seslendi20 Temmuz 2020 Pazartesi 15:10
  • Tatar: "Kıbrıs Barış Harekatı, Kıbrıs Türk halkı için yeni bir dönemin başlangıcıdır"20 Temmuz 2020 Pazartesi 12:50
  • KSP: “Kıbrıs sorununun çözülmesi, adamıza kalıcı barış ve demokrasinin gelmesi tek çaremizdir”20 Temmuz 2020 Pazartesi 12:45
  • Basın-Sen: “Bayramlarımız savaş değil barış olsun”20 Temmuz 2020 Pazartesi 12:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti