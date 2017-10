Ataoğlu: “Yolumuza konulan taşları Türkiye ile birlikte tek tek kaldıracağız"

Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs turizminin istatistiklerinde en yüksek rakama ulaştığını belirterek “Elde ettiğimiz veriler turizm politikamızdaki doğruluğu teyit ediyor” dedi.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’na bağlı Gazeteciler Federasyonu ve 81 ildeki Gazeteciler Cemiyeti’nin başkan ve temsilcilerinin, Gaziantep Basın Cemiyeti’nin ev sahipliğinde Gaziantep’de düzenlenen toplantısına onur konuğu olarak katıldı.

Gaziantep Dedeman Park otelde yapılan toplantıda konuşan Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs turizminin istatistiklerinde en yüksek rakama ulaştığını belirterek “Elde ettiğimiz veriler turizm politikamızdaki doğruluğu teyit ediyor” dedi.

Kuzey Kıbrıs olarak ülkeye turist gelmesini sağlamak amacı ile paydaşlarla sürekli olarak çalıştıklarını ifade eden Ataoğlu, siyasi ambargo ve engellemelere rağmen ülke turizmini ileriye taşımaya devam edeceklerini söyledi.

Ülke turizmini geliştirmeye çalışırken yaratılan her projenin sürdürülebilir olması için büyük çaba gösterdiklerini vurgulayan Ataoğlu, son dönemde elde edilen başarılı sonuçların Rum kesimini rahatsız ettiğini belirtti. Ataoğlu, son yaşanan olayların da bunun açık bir göstergesi olduğuna işaret ederek “Rumların bütün engellemelerine karşı biz ülkemizi tanıtmak ve ülkedeki turizm gelirlerini arttırmak için yorulmaksızın çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

İsrail’den Larnaka Havaalanı’na inerek Kuzey Kıbrıs’a gelmek isteyen turistlerin Rum yönetimi tarafından engellenmesinin temel insan haklarına aykırı olduğunu ifade eden Ataoğlu, “Bu engellemeler bizi ancak daha çok kamçılayarak daha başarılı olmaya motive eder” dedi.

Ataoğlu, KKTC'nin turizm sektörü dışında eğitim ve sağlık konusunda da çok iddialı olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"106 ülkeden 100 bin civarında öğrenciyi barındırıyoruz. Turizmin deniz ve kumdan ibaret olmadığını, onun dışında birçok alternatif imkanlara sahip bir ada olduğumuzun bilinmesini istiyorum. KKTC'nin tanıtılması için çalışmalar yapıyoruz. İngiltere'ye, Azerbaycan'a ve İran'a yapmış olduğumuz tanıtımlardan payımızı aldık. Eğitim ve turizmde en çok payı aldığımız yer anavatan Türkiye'nin her ilinde tanıtım çalışmaları yapıyoruz. Ordu ile başladığımız tanıtım turumuzda turizm ve eğitim dışında inşaat, ticaret ve sanayi çalışmalarımızı da tanıtıyoruz. Gaziantep'te yaptığımız tanıtımdan sonra KKTC'ye ziyaretlerin arttığını gözlemledim. Kendi ayaklarımız üzerinde durabilmek, ekonomimizin düzelmesi için biz bakanlık olarak üzerimize düşeni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz."

"KIBRIS'IN ANAHTARI KUZEYDE"

Anadolu'dan KKTC'ye uzanan su sayesinde önümüzdeki yıllarda yeniden "yeşil ada" olarak anılacaklarını vurgulayan Ataoğlu, "Bütün alt yapı çalışmaları tamamlandıktan sonra 'yeşil ada' olarak bilinen bu ada, yakın zamanda yeniden aynı ismi taşıyacak. Can suyu diye adlandırdığımız bu proje dünyada bir ilk. Güney tarafından 'bu projenin hayata geçirilemeyeceği' söylense de biz her şeye rağmen onlara bu sudan vermeyi teklif ediyoruz. 'İhtiyaçları olmadığını' söylediler. Rumlar ne kadar katı hareket etmek isterse istesin, Kıbrıs'ın anahtarı kuzeyde. Rumların yapacağı her baskıya karşı, anahtar bizde olduğu sürece, biz her kapıyı açarız. Her kapıyı açtığımız zaman da onların duymuş olduğu rahatsızlık bize mutluluk getiriyor" diye konuştu.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Gaziantep temasları çerçevesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i de ziyaret etmişti.