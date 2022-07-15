Ataoğlu, Yunan darbesi ile Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Yunan darbesinin 48’inci ve Türkiye’deki darbe girişiminin 6’ncı yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, her iki darbenin de ortak noktasının Türk milletini bozguna uğratmak,

demorkasi ve milletin iradesini ayaklar altına almak olduğunu belirtti.

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanması yani Enosis idealinin yaşama geçirilmesini amaçlayan faşist Yunan darbesinin 48’ıncı yıldönümü. Ayrıca, Anavatan Türkiye’nin hainlere karşı verdiği istikbal mücadelesinin 6’ncı yıl dönümü.

İki darbenin de ortak noktası; Türk milletini bozguna uğratmak demokrasi ve milletin iradesini ayaklar altına almak.

İki darbeden de çıkan ortak sonuç; hainlere karşı halkın büyük azmi ile kazanılan direniş zaferi eşine az rastlanacak direniş örneği.

Tarihte, 15 Temmuz 1974’de Rum-Yunan ikislinin adada başlattığı darbe girişimi ile Kıbrıs’ta yeniden huzur bozulmuş, Kıbrıs Türkü’nün can ve mal güvenliğini bir kez daha tehdit eden fiili bir durum ortaya çıkmıştır. Bu durum karşısında uluslararası antlaşmalardan doğan hakkı ile Anavatan Türkiye, adada akan kanı durdurmak, Kıbrıs Türkü’nün can ve mal güvenliğini korumak için 20 Temmuz’da 1974 tarihinde Mutlu Barış Harekâtı ile evlerinden göç etmeye zorlanmış, baskıya zorlanmış binlerce insanımız, rahat bir nefes almış, Kıbrıs barışa ve huzura kavuşmuştur.

Yine tarihte, 15 Temmuz 2016’da Türkiye Cumhuriyeti’nin birlik ve beraberliğine kasteden hainlere karşı, Türk halkı büyük azimle vatanı için kanının son damlasına kadar mücadele etmiş, Türk milletinin dirayetli davranışı sonrası hainler bozguna uğramıştır.

Tüm dünya gördüki hiç kimse Türk milletine boyun eğdiremez!

Bu hain iki saldırıda toprağını canı pahasına savunan kahramanları, şehit ve gazilerimizi Türk milleti asla unutmayacak, daima saygı ve minnetle anacaktır. Tüm şehitlerimizin ruhu şad mekânları cennet olsun.”