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Ataoğlu: Yüreğimiz Adıyaman’da

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Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, İsias Otel davası ile ilgili açıklama yaparak,“Yüreğimiz Adıyaman’da” dedi.
Ataoğlu: Yüreğimiz Adıyaman’da

Demokrat Parti’den yapılan açıklamaya göre, Ataoğlu, İsias Otel davası sürecinde adaletin tecelli edeceğine olan inancı yitirmediklerini ve hukukun üstünlüğüne olan güveni koruduklarını kaydetti. 

Ataoğlu, “Adaletin sağlıklı bir şekilde işlemesi için gerekli adımların atılacağına inanıyoruz” diyerek, bu süreçte sabırlı ve birlik içinde olunarak, hukuki sürecin sonuçlanmasının beklenmesi gerektiğini belirtti.

- “Bu davanın temeli olası kasttır”

“Bu davanın temeli olası kasttır” diyen Ataoğlu, şunları söyledi:

“Hukuki prosedürlerin adil bir şekilde işlemesi için tüm detayların titizlikle incelenmesini ve hakça bir kararın çıkmasını bekliyoruz. Hukukun üstünlüğüne olan güvenimizle, adalete olan inancımızı yitirmeden sorumluluğu olan herkesin kanunların öngördüğü şekilde hak ettiği cezayı alacağına inanıyorum”

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