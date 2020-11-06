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Ataoğlu:Alternatif modeller ile hükümet kurulmalıdır

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Ataoğlu:Alternatif modeller ile hükümet kurulmalıdır
Ataoğlu:Alternatif modeller ile hükümet kurulmalıdır

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’nu kabul etti. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Ataoğlu, süreç içerisinde bir hükümetin olmayışından dolayı bütçenin Meclise gönderilemediğini belirterek, bir an önce hükümetin kurularak ortaya çıkan sıkıntılara çare üretmesi gerektiğini söyledi.

Ataoğlu, hükümeti kurma görevinin Mecliste en fazla sayıya sahip olan UBP’ye verilmesi gerektiğini de belirterek Cumhurbaşkanı Tatar tarafından tebligat yapıldıktan ve tüm siyasi partilerle görüşüldükten sonra hızlı bir şekilde alternatif modeller ile bir oluşuma gidilmesi gerektiğinin altını çizdi.

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