Ataoğlu:Değerlerimize her zaman sahip çıkacağız

Etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, fotoğraf sanatçıları ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Kültür Merkezi’nin bahçesinde dün (19 Ağustos 2022 Cuma günü) yapılan etkinlikte, ülkenin yaşayan en eski Stüdyo Fotoğrafçısı Mustafa Mehmet Salih Okay’a (Foto Diana’ya) onur ödülü verildi.

Fotoğrafçılık Günü kutlama etkinliğinde, Dünya Fotoğrafçılık Günü anısına, Kıbrıs Türk Stüdyo Fotoğrafçıları, Fotoğraf Sanatçıları ve Basın Fotoğrafçıları başlıkları altında, üç farklı kategoride, hizmet ödülü ve teşekkür belgeleri takdim edildi.

Zaimağaoğlu, Necla Egemen’in keman dinletisi eşliğinde fotoğrafın konuşulacağı etkinliğe, tüm fotoğraf sanatçılarını, stüdyo fotoğrafçılarını, basın fotoğrafçılarını ve fotoğrafa ilgi duyan herkesi davet etti.

Ataoğlu etkinlikte yaptığı konuşmada, “Kıbrıs Türk Fotoğrafçılık tarihinin yaşayan arşivleri ile buluşmak bizler için çok büyük bir mutluluktur” diyerek, Dünya Fotoğrafçılık gününün bu etkinlikle daha da anlam kazandığını söyledi.

Kısıtlı imkanlar ve zor şartlarda fotoğrafçılık mesleğini laiki ile yapan tüm değerlerimize her zaman sahip çıkmamız gerektiğini de anlatan Ataoğlu, “hayatta olmayan fotoğrafçılarımıza Allahtan rahmet dilerken, hayatta olan tüm fotoğrafçı duayenlerimize de sağlık ve sıhhat dilerim” dedi.