DP’den yapılan açıklamaya göre Ataoğlu, Güzelyurt ve Lefke bölgesini ziyaret etti. Turizm lokasyonları yanında, üretim tesisleri, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi ve Lefke Avrupa Üniversitesi’nde temas ve incelemelerde bulunan Ataoğlu, bölgedeki vatandaşlar ve partililerle bir araya geldi. Fikri Ataoğlu, vatandaşın hükümetten beklentilerini dinledi; DP’li yetkililer ve önde gelen isimlerle durum değerlendirmesi yaptı. Ataoğlu, ayrıca DP İlçe Teşkilatı’nca düzenlenen geceye katılarak, partililere hitap etti. Demokrat Parti’nin hükümet içinde önemli bir sorumluluk ve görev üstlendiğine işaret eden Ataoğlu, Turizm ve Çevre ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları olarak “sadece bu halka hizmet” için çalıştıklarını söyledi. Demokrat Parti’nin KKTC Siyaseti’nin mihenk taşı olduğunu belirten Ataoğlu, “Abilerimizin, büyüklerimizin 1994’te yaktığı demokrasi meşalesi hala var gücüyle yanıyor. Kimse söndüremez. Bu meşale yandıkça KKTC de DP de aydınlanmaya devam edecek” dedi. Ülkenin güncel siyasetine bakıldığında, erken seçimin de olası olduğuna işaret eden Ataoğlu, “Bu seçim özellikle Demokrat Parti için oldukça önemli bir seçim. Çünkü, partimiz her geçen gün büyüyor. Bu büyüme bazılarını korkutuyor. Bu doğaldır. Sadece bizlerin yapacağı, her geçen gün büyüyen ailemizin gücünü, iradesini, sokağa, sandığa yansıtmak… Bunun için var gücümüzle, eskisinden daha da çok çalışmak, kendimizi daha çok anlatmak durumundayız. Kalplerinizdeki meşalenin gücü, her türlü karanlığı söndürmeye, her türlü zorluğu aşmaya yeter de artar bile. Bunun geçmişte başardık. Yine başaracağız” şeklinde konuştu. Ataoğlu, DP’ye bölge bölge katılımların sürdüğüne işaret ederek, ilk günden beridir partinin her bölgede neferi haline gelen kardeşleriyle, yeni katılanların bir bütün olacağını ve çalışmaları artıracağına inandığını ifade etti. Fikri Ataoğlu, “İnanın! Bir kez daha yürekten söylüyorum. Zaman kırgınlık, kızgınlık zamanı değildir. Zaman benim, onun, şunun faydasına çalışma değil, hepimiz için birlikte çalışma zamanıdır. DP’ye eskisinden daha çok sarılacağız. Bu ülkeye daha çok sarılacağız. Kişisel menfaatlerle değil, toplumsal çıkarımızı düşünerek, bu ülkenin geleceğe yol almasında en önde meşale yerini alacaktır” diye konuştu.