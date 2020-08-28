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Ataoğlu:Kim, neyi söylüyor, kim neyi savunuyor bile belli değil

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DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, önemli açıklamalarda bulundu ve hükümeti eleştirdi.
Ataoğlu:Kim, neyi söylüyor, kim neyi savunuyor bile belli değil

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, önemli açıklamalarda bulundu ve hükümeti eleştirdi.

Ataoğlu, “Pandemi Hastanesi yapılacaktı-yapılmayacaktı, orası mıydı, burası mıydı diyerek adeta dalga geçtiler. İşbilmezlikleri yetmez gibi bir de ortaklar arasında sidik yarışı mahiyetinde tavırlar görüyoruz. Kim, neyi söylüyor, kim neyi savunuyor bile belli değil. Kudret Özersay Bakanlar Kurlu sonrası ortağını halka şikayet ediyor” dedi.

“Nazım Çavuşoğlu medya aracılığı ile ortağından bir Bakanı şikayet ediyor. Yaptıklarına ne Hükümet etme ciddiyeti denebilir, ne de halk yararına icraat çabası. Yaptıkları sadece maskaralık” ifadlerini kullanan Ataoğlu, “İş yapmaz hallerini örtülemek için halkla alay edercesine birbirleri ile dalaşıyorlar. Ama onlar bu maskaralık içinde debelenirken, halkımız tekrar Covid-19 paniğini yaşıyor, döviz artışı altında inim inim inliyor ve ekonomik kriz içerisinde beli bükülüyor. Hem ağlarım, hem giderim edebiyatına sığınan UBP-HP Koalisyonu demokratik tarihimize kara bir leke olarak geçmeye mahkumdur” şeklinde konuştu.

HEM BİRBİRLERİNİ İSTEMİYORLAR, HEM DE ORTAKLIKTA ISRAR EDİYORLAR

Ataoğlu, “Birbirini istemeyen, birbirinin her adımına çelme takan bu Hükümet ortakları artık gına getirmiş durumdadır. Ne çekip gidiyorlar, ne de halkı düşünerek icraat yapıyorlar. Tek dertleri Cumhurbaşkanlığı seçimleri.Bu uğurda halkımızı işbilmezlik ve kaos ortamına sürüklüyorlar ve halkımıza adeta isyan ettiriyorlar” şeklinde konuştu ve devam etti:

“DP olarak halkımıza sözümüz olsun ki, her daim yanlarında olacağız ve bu Hükümetten günü geldiğinde bugünlerin hesabını soracağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın.”

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