  • BIST 7.216,96
  • Altın 1697.907
  • Dolar 26.9557
  • Euro 29.652
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAYapay zeka, 2030’a kadar 4 mesleğe egemen olacak

Ataoğlu'ndan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı mesajı

» »
Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.
Ataoğlu'ndan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı mesajı

Demokrat Parti’den yapılan açıklamaya göre, Ataoğlu yayımladığı mesajda, Toplumsal Direniş Bayramı’nın Kıbrıs Türk halkının iradesine, özgürlüğüne ve haklarına sahip çıktığı kahraman bir destanın başlangıcı olduğunu belirterek, “Bu destan halkımızın direnişi ve cesareti, dönemin zorlu koşullarına karşı gösterdiği kararlılıkla yazılmıştır” dedi.

Geçmişte yaşanan zorlukların, birlik ve dayanışma içinde aşılarak, engellerin nasıl bertaraf edildiğini halka gösterdiğini kaydeden Ataoğlu, “Kıbrıs Türk toplumunun o zamanlardaki iradesi, adalet ve özgürlük için gayret gösterdiği mücadelesi, bizlere bugün daha fazla güç vermiş, geleceğimize ışık tutmuştur” ifadelerini kullandı.

“Gelecek nesillerin de bu kutlu mücadeleyi sürdüreceğine inancım tamdır”

Ataoğlu, mesajında şunları kaydetti:

“1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı'mızı gururla kutlarken, geleceğimize olan güçlü inancımızı da bir kez daha yürekten dile getiriyorum. Birlikte omuz omuza verdiğimiz sürece, karşılaştığımız her zorluğu aşacağımızı toplumca çok iyi biliyoruz. Gelecek nesillerin de bu kutlu mücadeleyi sürdüreceğine olan inancım tamdır. Bu kutlu gün vesilesiyle, geçmişimize olan saygıyla, bugünkü birlik ve beraberlikle ve geleceğe olan umutla dolu yüreğimizle bir aradayız. Halkımızın Toplumsal Direniş Bayramı'nı en içten duygularla kutluyor, birlik ve beraberlik içinde daha nice başarılar elde etmemizi diliyorum.”

Ataoğlu, 1571’den beri süre gelen zamanda kimliğiyle, kültürüyle bu topraklarda varlığını korumak için onurlu mücadele veren kahramanlara sonsuz şükranlarını sundu ve TMT’nin 65’inci ve GKK’nın 47’ncı kuruluş yıl dönümlerini kutladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Atamalar devam ediyor31 Temmuz 2023 Pazartesi 16:51
  • Akansoy: Geçmiş uzlaşıların yok sayılmayacağı bir müzakere süreci başlamalıdır31 Temmuz 2023 Pazartesi 16:27
  • Elektriğe zam! Konutta her kws için 0,25 ile 0,74 arasında zam yapıldı31 Temmuz 2023 Pazartesi 16:21
  • Girne - Değirmenlik Dağyolu çemberinin güney kısmında yangın çıktı31 Temmuz 2023 Pazartesi 14:41
  • Lefke’de, çıkan yangından ağaçlar yandı31 Temmuz 2023 Pazartesi 14:39
  • Girne'de Kayalıklara Çarpıp Yaralan Şahıs 31 Temmuz 2023 Pazartesi 14:38
  • Milli Eğitim Bakanlığı ile Değirmenlik - Akıncılar Belediyesi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı31 Temmuz 2023 Pazartesi 14:37
  • Otopsi sonucu açıklandı31 Temmuz 2023 Pazartesi 14:34
  • Mağusa'da Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri) Tasarrufu 31 Temmuz 2023 Pazartesi 14:26
  • Elay ARIK YUSUF (K-37)’ın otopsisi yapıldı31 Temmuz 2023 Pazartesi 14:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti