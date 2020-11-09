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Ataoğlu'ndan 10 Kasım mesajı

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Ataoğlu'ndan 10 Kasım mesajı
Ataoğlu'ndan 10 Kasım mesajı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Ulu Önder Atatürk’ün ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

DP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Ataoğlu, mesajında “Ne güzel söylemiş Ulu Önder Atatürk ‘Birlik ve beraberlik; ölümden başka her şeyi yener’. Tam 82 yıl geçti üstünden… Atatürk'e olan bağlılığımız ve sevgimiz, ortak düşünce ve duygularla her zamanki gibi bir kez daha vurgulanıyor milletçe” ifadelerine yer verdi. 

Atatürk’ün tarihte dahi bir yönetici, eşsiz bir komutan, bir milletin harikalar yaratan yöneticisi ve memleketinin kurtarıcısı olarak hafızalarda yer ettiğini ve etmeye de devam edeceğini vurgulayan Ataoğlu şöyle devam etti: 

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vatanı ve milleti adına yaptığı büyük işler için şükranla anarken, Atatürk ve silah arkadaşlarına, vatanı için şehit düşmüş tüm kahramanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun”

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