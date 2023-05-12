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Ataoğlu'ndan 12 Mayıs Hemşireler Günü Mesajı

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Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ‘12 Mayıs Hemşireler Günü’ nedeniyle mesaj yayımladı.
Ataoğlu'ndan 12 Mayıs Hemşireler Günü Mesajı

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;

 

“Tüm dünyanın hayranlıkla baktığı, gözbebeğimiz, sağlık çalışanlarımızın en kıymetli parçalarından biri olan hiç şüphesiz ki hemşirelerimizdir.

 

Siz değerli hemşirelerimiz, her gün karşılaştığınız zorluklara rağmen, insan hayatını kutsal sayan, değerli hayatları korumak için gece gündüz demeden var gücünüzle çalışıyor, hastalarımıza şefkatli, duyarlı ve özenli bir bakım sunuyorsunuz. Her koşulda, her zorluğa göğüs gererek, sağlık hizmetlerinin en önemli unsurlarından biri olarak hizmet veriyorsunuz. Bu özverili çalışmalar yadsınamaz bir gerçektir.

 

Zorlu bir meslek olmasına rağmen, insan sevgisi, sabrı ve özverisiyle tüm zorlukların üstesinden gelen hemşirelerimizin, Hemşireler Günü’nü kutluyor, tüm sağlık çalışanlarımıza, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

 

Sizlere ve tüm sağlık çalışanlarımıza destek olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

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