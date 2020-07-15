Ataoğlu’ndan 15 Temmuz mesajı: “Halkın azmi ile kazanılmış direniş zaferi”

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, 15 Temmuz nedeniyle mesaj yayımlayarak, 15 Temmuz’un Türkiye Cumhuriyeti’nin birlik ve beraberliğine kasteden hainlere karşı, halkın büyük azmi ile kazanılan direniş zaferi olduğunu vurguladı.

Vatanı için kanının son damlasına kadar mücadele eden yüce Türk milletinin bu dirayetli davranışının Türkiye’nin ne kadar güçlü bir ülke olduğunun göstergesi olduğunun altını çizen Ataoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti al yıldızlı bayrağına, rengini veren kahramanlardır. Kahramanlar olduğu sürece Türkiye Cumhuriyeti’nin bayrağı hiç bir zaman inmeyecek ve Türkiye daha da güçlü olacaktır” ifadelerini kullandı.

KKTC halkının, Anatavan Türkiye’nin her zaman yanında olduğunu ve yanında olmaya devam edeceğini belirten Fikri Ataoğlu, şunları kaydetti:

“Vatan uğruna canını ortaya koyan şehit ve gazilerimizi andığımız bu şanlı günün 4. yıl dönümünde örnek davranış gösteren gazilerimize sağlıklı ve mutlu bir yaşam dilerken, tüm şehitlerimize de Allah’tan rahmet dilerim”