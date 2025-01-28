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Ataoğlu'ndan 27-28 Ocak Direnişi yıl dönümü mesajı...

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Başbakan Yardımcısı ve DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, 27-28 Ocak Direnişi'nin, Kıbrıs Türk halkının azim ve fedakârlığını simgelediğini vurguladı.
Ataoğlu'ndan 27-28 Ocak Direnişi yıl dönümü mesajı...

27-28 Ocak 1958 Direnişi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Ataoğlu, şunları kaydetti:

 

“27-28 Ocak Direnişi, Kıbrıs Türk halkının tarih boyunca karşılaştığı zorluklar karşısında gösterdiği azim ve fedakârlığın en önemli örneklerinden biridir. Halkımızın vatan sevgisi ve özgürlük tutkusu, her türlü baskı ve tehdide rağmen dimdik ayakta durmasını sağlamıştır. Bu direniş, sadece geçmişimize değil, geleceğimize de ışık tutan bir onur madalyasıdır.

Bu kahramanlık dolu mücadele, halkımızın birlik ve beraberlik içinde neler başarabileceğinin en somut kanıtıdır. O günün zor koşullarında, omuz omuza vererek direnen ve bize bugün özgür bir vatan bırakan kahramanlarımızın hatırasını yaşatmak, hepimizin en kutsal görevidir. Şehitlerimizin canları pahasına koruduğu bu topraklar, bize yalnızca bir miras değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluk yüklemektedir.

 

27-28 Ocak Direnişi'nin ruhunu anlamak ve bu ruhu geleceğe taşımak için, gençlerimize tarihimizdeki bu onurlu sayfayı daha iyi anlatmalı, onların da bu değerlerin bilinciyle yetişmesini sağlamalıyız. Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve bağımsızlık davasına olan inancı, her zaman rehberimiz olacak, o şanlı direnişin kahramanlarını unutmayacak, unutturmayacağız.”

 

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