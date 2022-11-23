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Ataoğlu’ndan Düzce’de meydana gelen deprem ile ilgili açıklama

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Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Düzce’de meydana gelen deprem dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ataoğlu’ndan Düzce’de meydana gelen deprem ile ilgili açıklama

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Düzce’de meydana gelen deprem dolayısıyla mesaj yayımladı.


Ataoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
 

“Merkez üssü Düzce olan ve birçok ilde de hissedilen deprem haberi bizleri derinden etkilemiştir.

Deprem nedeniyle etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Can kaybı haberi olmaması bizleri bir nebze de olsa mutlu etmiştir. Yaraların kısa zamanda sarılması temennisiyle.

Allah bizleri her türlü afet ve felaketten korusun. Geçmiş olsun Türkiye.”

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