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Ataoğlu'ndan İnsan Hakları Günü mesajı

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Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu 10 aralık mesajı yayınladı
Ataoğlu'ndan İnsan Hakları Günü mesajı

Bakan Ataoğlu'nun mesajı şu şekilde:

Bugün tüm insanlığın ortak değeri ve çağdaş dünyanın ortak paydası olan, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi`nin, 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilmesinin 72’inci yılı…

Bütün insanlar ırk, din, renk, yaş, cinsiyet ayırımı yapmadan en temel hak ve özgürlüklere sahiptir. İnsanların sevgi, saygı, dostluk duygularını geliştirmek, insanın insan olmak haysiyeti uygun bir yaşam sürebilmesi için bu haklar çok önemlidir.

Bir ülkede insan haklarına gösterilen saygı, o ülkenin uygarlık düzeyinin bir ölçüsüdür. İnsan hakları doğmakla kazanılır, beklemez, insana yakışır, insanca bir yaşam içindir.

İnsan hakları bilincinin ve insan haklarının tam olarak benimsenerek uygulanması için gerekli sorumluluk duygusunun bireyler tarafından bilinmesi son derece önemlidir.

 

İNSAN HAKLARI ALANINDA TÜM VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ

Engeli olan kardeşlerimiz, çocuklarımız ve kadınlarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın bu haklarını en geniş biçimde kullanabilmeleri ve daha iyi hayat standartlarına ulaşmaları için elimizden gelen tüm çabayı göstermeye devam edeceğiz.

Bu duygularla birlikte, herkesin temel hak ve özgürlüklerinden yararlandığı hak ve hürriyetlerin kısıtlanmadığı, insanların onurluca yaşadığı, hukukun üstünlüğünün ve adil yargılanma şartlarının üst düzeyde olduğu, demokratik ve çağdaş, Birlik ve beraberlik ruhuyla barış, huzur ve mutluluk dolu, insana sırf insan olduğu için değer veren insanlarla dolu bir Dünya, dileğiyle 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü kutluyor, saygılarımı sunuyorum.

TURİZM VE ÇEVRE BAKANI

Fikri ATAOĞLU

 

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