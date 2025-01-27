Ataoğlu’ndan öğrencilere müjde!

Bakan Ataoğlu, 3 Şubat – 14 Şubat sömestr tatili boyunca okulların kapalı olması ve çocuklar ile gençlerin evlerinde olacak olması nedeni ile ülke genelindeki tüm müze ve ören yerlerinin ailelerin ücretsiz ziyaretine açılacağını duyurdu.

Ataoğlu: “Turizm ve kültürün toplumun her kesimine ulaşmasını önemsiyoruz. Çocuklarımızın ve ailelerimizin tatil dönemlerini hem keyifli hem de kültürel açıdan zenginleştirici bir şekilde değerlendirmelerini istiyoruz. Bu kapsamda, sömestr tatili boyunca Eski Eserler ve Müzeler Dairemize bağlı müze ve ören yerlerimizi ücretsiz hale getirerek ailelerimize kültürel deneyim sunmayı amaçlıyoruz.” dedi.

Ayrıca bu uygulamanın, genç nesillerin tarih ve kültür bilincini artırmayı, kültürel mirasımızı daha yakından tanımalarını sağlamayı hedeflediğini belirten Ataoğlu, tüm çocuklu aileleri bu fırsattan yararlanmaya davet etti.

Sömestr tatili boyunca tarihi ve kültürel zenginlikleri keşfetmek isteyen aileler, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin verdiği ilçeler bazında ziyaret edilebilecek yerleri gezebilecek.



LEFKOŞA

Taş Eserler Müzesi

Barbarlık Müzesi

Milli Mücadele Müzesi

Lüzinyan Evi

Saçaklı Ev

GİRNE

Girne Kalesi ve Müzeleri

Bellapais Manastırı

St. Hillarion Kalesi

Barış ve Özgürlük Müzesi

Antiphonitis Manastırı

Taşkent Şehitliği ve Müzesi

GAZİMAĞUSA - İSKELE

St Barnabas Müzesi

Salamis Harabeleri

Otello Kalesi

Kral Mezarları ve Müzesi

Enkomi Harabeleri

Kantara Kalesi

İskele Arkeoloji Müzesi

Namık Kemal Müzesi

Akkule

Ay. Trias Bazilikası

GÜZELYURT - LEFKE

Güzelyurt Müzesi ve

St. Mamas ikon Müzesi

Soli Harabeleri

Vuni Sarayı

Güzelyurt Tren İstasyonu Müzesi