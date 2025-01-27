Ataoğlu’ndan öğrencilere müjde!

Bakan Ataoğlu, 3 Şubat – 14 Şubat sömestr tatili boyunca okulların kapalı olması ve çocuklar ile gençlerin evlerinde olacak olması nedeni ile ülke genelindeki tüm müze ve ören yerlerinin ailelerin ücretsiz ziyaretine açılacağını duyurdu.
Ataoğlu: “Turizm ve kültürün toplumun her kesimine ulaşmasını önemsiyoruz. Çocuklarımızın ve ailelerimizin tatil dönemlerini hem keyifli hem de kültürel açıdan zenginleştirici bir şekilde değerlendirmelerini istiyoruz. Bu kapsamda, sömestr tatili boyunca Eski Eserler ve Müzeler Dairemize bağlı müze ve ören yerlerimizi ücretsiz hale getirerek ailelerimize kültürel deneyim sunmayı amaçlıyoruz.” dedi.
Ayrıca bu uygulamanın, genç nesillerin tarih ve kültür bilincini artırmayı, kültürel mirasımızı daha yakından tanımalarını sağlamayı hedeflediğini belirten Ataoğlu, tüm çocuklu aileleri bu fırsattan yararlanmaya davet etti.
Sömestr tatili boyunca tarihi ve kültürel zenginlikleri keşfetmek isteyen aileler, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin verdiği ilçeler bazında ziyaret edilebilecek yerleri gezebilecek.
LEFKOŞA
Taş Eserler Müzesi
Barbarlık Müzesi
Milli Mücadele Müzesi
Lüzinyan Evi
Saçaklı Ev
GİRNE
Girne Kalesi ve Müzeleri
Bellapais Manastırı
St. Hillarion Kalesi
Barış ve Özgürlük Müzesi
Antiphonitis Manastırı
Taşkent Şehitliği ve Müzesi
GAZİMAĞUSA - İSKELE
St Barnabas Müzesi
Salamis Harabeleri
Otello Kalesi
Kral Mezarları ve Müzesi
Enkomi Harabeleri
Kantara Kalesi
İskele Arkeoloji Müzesi
Namık Kemal Müzesi
Akkule
Ay. Trias Bazilikası
GÜZELYURT - LEFKE
Güzelyurt Müzesi ve
St. Mamas ikon Müzesi
Soli Harabeleri
Vuni Sarayı
Güzelyurt Tren İstasyonu Müzesi
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