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Ataoğlu'ndan Ramazan Bayramı Mesajı

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Ataoğlu'ndan Ramazan Bayramı Mesajı
Ataoğlu'ndan Ramazan Bayramı Mesajı

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, ‘Ramazan Bayramı’ dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;
“Bereket ayı olan bir Ramazan ayını daha geride bırakarak, bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Ramazan Ayı’nı hepimizde güçlenen manevi anlayış ile birlikte, paylaşmanın mutluluğu, bizi birbirimize yakınlaştıran sevgi, dostluk ve kardeşlik gibi bağların önemini daha güçlü duygularla yaşayarak geride bıraktık.

Dayanışmanın, kardeşliğin, barış ve huzurun egemen olduğu bayramlar, yaşadığımız zor günleri bir nebzede olsa unutturmakta, umudu yeşertmektedir. Bayramlar, dini duyguların en üst seviyede yaşanmasının yanında; birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği, dargınlık ve kırgınlıkların giderildiği, barışın, sevginin ve hoşgörünün toplumun bütün kesimlerine yayıldığı, kardeşlik duygularımızın güç kazandığı özel günlerimizdir.

Dünyada ve ülkemizde etkisini sürdüren koronavirüs salgını artık bir nebze de olsa etkisini kaybetmiş görünüyor. Bu nedenle daha önceki yıllarda salgın nedeniyle gönlümüzce yaşayamadığımız bayram coşkumuzu bu bayramda, sevdiklerimize kucak dolusu sarılarak, birlikte doyasıya yaşayabileceğiz. Özlediğimiz o günlerin coşkusuyla sevdiklerimizle birlikte sıcak bir bayram geçireceğiz.

Birlik ve beraberlik ruhunun pekiştiği, yardımlaşma ve dayanışmanın en özel şekilde hissedildiği bir bayram geçirmeniz dileğiyle, tüm halkımızın Ramazan Bayramı’nı kutluyor, sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.”

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