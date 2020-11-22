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Ataoğlu'ndan Salih Miroğlu ve Özker Özgür'e anma

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DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu'ndan Salih Miroğlu ve Özker Özgür'e anma mesajı yayınlandı
Ataoğlu'ndan Salih Miroğlu ve Özker Özgür'e anma

Kıbrıs Türk toplumuna uzun yıllar hizmet etmiş, ülke için önemli değerleri bulunan Salih Miroğlu ve Özker Özgür tam 15 yıl önce aynı gün hayatını kaybetmişti.

 

Her iki değerde ülkesi için  çalışkan kişiliğiyle hafızalara kazınmış önemli siyasilerdendir.

Salih Miroğlu Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı görevlerini başarılı bir şekilde üstlenip, Kıbrıs Türk siyaset tarihine önemli biz iz bırakmıştır.

 

Aynı şekilde Özker Özgür gerek Başbakan yardımcılığı ve Devlet Bakanlığı görevlerinde gerekse siyasi çalışmalarıyla ülkeye değerlerler katmıştır.

 

Kıbrıs Türk siyasi yaşamında önemli bir yer edinen iki değerli siyasetçiyi ölümlerinin 15’inci yılında rahmetle anıyoruz.

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