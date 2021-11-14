Ataoğlu’ndan Satranca Daha Fazla Katkı Sözü

Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ‘2021 KKTC Genel Satranç Şampiyonası’ açılış karşılaşmasında satrançseverle bir araya geldi.

Ataoğlu, yaptığı konuşmada, ilerleyen dönemde satranca daha fazla katkı yapılması konusunda katılımcılara ve yetkililere söz verdi.

“Satrancın önümüzdeki süreçte gençlerimizin arasında daha da yaygınlaşmasıyla başarılar çok daha yukarı noktalara taşınacaktır” diyen Ataoğlu, her gencin satrançla tanışması adına pek çok imkanı seferber edeceklerini açıklayarak, bütçe için çalışmalarda katkılar koyacağını açıkladı.

Kadın erkek, genç yaşlı, engelli engelsiz demeden herkesi sporla buluşturma yolunda projeler hazırlamaya devam ettiklerini açıklayan Ataoğlu, “tüm ekibimizle var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Ataoğlu, yarışmaya katılan gençlere “hepiniz benim nezdimde birer birincisiniz” diyerek herkese başarılar diledi.