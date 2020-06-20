Ataoğlu'ndan sert açıklama: "Tatar, Başbakan değil, sadece muhtar..."

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Pandemi Hastanesi'ni yapmaktan aciz hükümetin, “özel jet skandalı” ile halka rezalet üstüne rezalet yaşattığını kaydetti.

Hükümet etmekten çok birbirleri ile bilek güreşi yapan bir koalisyonun olduğunu ifade eden Ataoğlu, “Ortağını zora sokmaktan zafer kazanan bir komutan gibi gurur duyan Kudret Özersay bir yanda, mağlup olmaktan helak olan ve savaş alanında sürekli dayak yiyen bir Ersin Tatar öte yanda” dedi.

İkisinin de gailesinin halk olmadığını ifade eden Ataoğlu, ikisinin de derdinin devlet olmadığını savundu.

İkisinin de tek ortak hedefinin Cumhurbaşkanlığı seçimi olduğunu belirten Ataoğlu, “Bu uğurda Nero gibi Roma’yı bile yakabilecek durumdalar” dedi.

Ataoğlu şu şekilde devam etti:

“Cumhurbaşkanlığı hırsları, KKTC’yi bile yakıp kül edebilecek boyutta.

Tatar, başbakan değil, sadece muhtar...

Hükümette kalabilmek için partisinin üç milletvekilini kurban eden bir Başbakan, artık Başbakan değildir.

Ortağının, sürekli kelle isteyen iştahını doyurmak ve bu yolla Başbakan kalabileceğini zanneden bir Ersin Tatar.

Partisini darmadağın eden, ülkesinin rezaletlerle birlikte anılmasını sağlayan birisi, değil başbakanlık muhtarlık bile yapamaz.

Ersin Tatar için artık yolun sonu.”

DP olarak kendilerini ilgilendiren tek şeyin, halk ve devlet olduğunun altını çizen Ataoğlu, “Verdiği zarar ve ziyandan derhal kurtulmamız gerektiği kanaatindeyiz” diye konuştu.

Yoksa UBP’nin ne kadar parçalandığı ya da nasıl parçalandığı konusu sadece UBP’lileri ilgilendirir.

“TEHDİT VE ŞANTAJ USTASI Kudret Özersay”

Kudret Özersay’ın, “Hükümet ettiği ortaklarını ‘Hükümeti bozarım’ tehdidi ve şantajı ile yola getirmeyi marifet sandığını” dile getiren Ataoğlu şu şekilde devam etti:

“Özel Jet Skandalı ile birlikte kendi Bakanlığı ve HP’ye ait Bakanlıkların görevlerini yerine getirmediğini örtbas etmek için Ünal Üstel üzerine oynayan bir Özersay.

Halbuki; Ülkeye giriş konusunda İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars,

Uçak seferinin gerçekleşmesi konusunda Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan,

VİP kapısı/İtfaiye Kapısı konusunda Dışişleri Bakanı olarak Kudret Özersay ve

Karantina skandalı konusunda Sağlık Bakanı Ali Pilli de en az Ünal Üstel kadar sorumlu ve görev ihmali içerisindedirler.

Kendi Bakanlığı ve HP’li Bakanlıkların kusurunu örtmek adına kurban olarak Ünal Üstel’i göstermiştir.

Oysaki, Halkımızın bu tip kasaba politikaları ile kandırılma zamanı çoktan geçmiştir ve halkımız her şeyi görüyor, biliyor.

Bu noktada Kudret Özersay, Ünal Üstel’in görevden alınması ile zafer kazandığına inanıyorsa, DP olarak kendisine bu zaferin sadece Pirus Zaferi olduğunu hatırlatmak isteriz.”

“DP SKANDALIN PEŞİNİ ASLA BIRAKMAYACAK”

Demokrat Parti’nin, “halkı ‘çıldırtma’ noktasına gelen bu hükümetin son icraatı “Özel Jet Skandalı”nın peşini bırakmayacaktır” diyen Ataoğlu, skandallar zincirine dair hangi makam görevini ihmal veya suistimal ettiyse iki elimiz yakalarında olacaktır” dedi.

Ataoğlu sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

“Kimsecikler, Ünal Üstel’in görevden alınması ile bu işin bittiği yanılgısına kapılmasın.

Bu İşin peşini asla bırakmayacağız...

Ve tek tek tümünü de yargının önünde çıkarmadıkça bu skandalı takip etmekten vazgeçmeyeceğiz…”