Ataoğlu'ndan Vural Türkmen için başsağlığı mesajı

Kıbrıs Türk halkı bir çınarını daha kaybetti

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin zor yıllarında gerek TMT ve gerekse mücahit saflarında aldığı görevleri büyük bir liyakatle ifa etmiş Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kahramanlarından Vural Türkmen’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Kalbi vatan sevgisi ile dolu, ülkesi için bir çok birimde görev almış, aldığı görevleri layıkıyla yerine getirmiş olan Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği eski başkanı Vural Türkmen’in hizmetleri, daima yad edilecektir. Başta ailesi olmak üzere dava arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim.

Demokrat Parti Genel Başkanı

Fikri ATAOĞLU