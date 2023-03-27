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Ataoğlu'nun ’27 Mart Dünya Tiyatro Günü’ mesajı...

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Ataoğlu'nun ’27 Mart Dünya Tiyatro Günü’ mesajı...
Ataoğlu'nun ’27 Mart Dünya Tiyatro Günü’ mesajı...

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ’27 Mart Dünya Tiyatro Günü’ nedeniyle mesaj yayımladı.

Sanatın en kıymetli alanlarından biri olan tiyatronun, dünden bugüne her zaman eğiten, düşündüren, sorgulatan bir yanı olduğunu kaydeden Ataoğlu, tiyatro perdelerinin daima bu sorumluluk bilinciyle açıldığını vurguladı.

Tüm tiyatro severlerin 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nü kutlayan Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kültürel gelişimlerinde önemli bir rol oynayan ve yaşamın bir parçası olan tiyatro, karakterlerden dekorlara kadar sahnede bulunan her şey ile izleyicilerine bir mesaj iletmiş, farklı duygular hissettirmiş; bu yönüyle de tiyatro, insandan insana önemli bir iletişim aracı olmuştur. Tiyatro insanları bir araya getirir ve birbirimizi daha iyi anlamamıza yardımcı olur.

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Barışın, birlik ve beraberliğin ülkesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bizler ve halkımız her zaman sanata ve sanatçıya büyük önem vermiştir. Başta Anavatan Türkiye ve dünya sahnelerinde, sahne alan başarılı tiyatrocularımız ve oyunlarımız bizleri gururlandırıyor bir o kadar da duygulandırıyor.

Bu bilinçle hükümet olarak sanatın önemli bir parçası olan tiyatroya destek vermek ve gelişmesi için elimizden gelen ne varsa yapmaya çalışıyoruz.

Toplumların özgür, birleştirici ve eğitici sesi olan tiyatro sanatına emek veren, bizleri bu güzel dünya ile buluşturan herkese şükranlarımı sunuyor;  Ön ve arka plandaki tüm emekçilerin ve tiyatroya gönül veren bütün tiyatro severlerin 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü kutluyor, perdelerin her zaman umuda ve aydınlığa açılmasını canı gönülden diliyorum.  Bu zorlu zamanlarda, tiyatro sanatının gücüne ihtiyacımız var.”

 
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