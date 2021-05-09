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Ataoğlu'nun Anneler Günü mesajı

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DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Anneler Günü vesilesiyle basın bildirisi yayınladı.
Ataoğlu'nun Anneler Günü mesajı

Ataoğlu'nın basın bildirisi şöyle:

İnsanın dünya üzerinde aldığı ilk nefesten son nefese kadar yüreğinde taşıdığı mukaddes değer hayatımızın olmazsa olmazlarıdır anneler.
 

Bizleri özveriyle büyüten, iyiye, doğruya, güzele yönlendirerek hayata hazırlayan annelerimiz, hoşgörü, sevgi ve şefkatin tükenmez kaynağıdır.


Barış ve sevgi dolu bir dünyanın temeli, annelerin yetiştireceği bireyler sayesinde atılır.


Annelerimizi mutlu etmek, annelerimizin yüreklerini sevgiyle doyurmak, onların ilgisine layık olmak hepimiz için asli bir görev olmalıdır.


Her günü Anneler Günü gibi yaşayıp yaşatabilmemiz bilinciyle, bizleri koruyup kollayan, mutluluğumuzu kendi mutluluğu, üzüntümüzü kendi üzüntüsü bilen, baş tacımız annelerimizin Anneler Gününü kutluyor, değerli annelerimizin hepsine sevgi, saygı şükran dileklerimi iletiyorum.


Unutmayalım ki, mutlu, güçlü ve güler yüzlü bir toplum, güçlü annelerin omuzlarında yükselir.

 

DEMOKRAT PARTİ GENEL BAŞKANI
TURİZM VE ÇEVRE BAKANI
Fikri ATAOĞLU

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