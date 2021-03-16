Ataoğlu:Seçimler Ocak 2023'e kadar ertelenebilir

Fikri Ataoğlu,, Serhat İncirli ile Günaydın Kıbrıs adlı programa katılarak, gündemdeki gelişmeler ile ilgili açıklamalarda bulundu.

DP Genel Başkanı ve Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, gündemdeki konuları değerlendirdiği tv programında vurguladı:

“BENİM YAPMAK İSTEDİĞİM ‘ŞOV’ DEĞİL, ‘İŞ’ YAPMAKTIR”

Demokrat Parti Genel Başkanı ve Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kanal T’de canlı yayınlanan ve Serhat İncirli’nin hazırlayıp sunduğu, Serhat İncirli ile Günaydın Kıbrıs adlı programa katılarak, gündemdeki gelişmeler ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Özellikle turizm ve çevre konularında bakanlık olarak sürdürdüğü çalışmalarla ilgli bilgiler veren Ataoğu, siyasi gelişmeler ile ilgili de açıklamalar yaptı.

Dünkü meclis oturumunda yaşanan atama krizi üzerine gelen soruyu yanıtlayan Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “3’lü koalisyon hükümetinde, her parti atamaları ile ilgili gerek hukuksal gerekse de liyakat değerlendirmesini yaparak, atamalaırını gerçekleştirir” diyerek, bunun bir koalisyon ortaklığı gerekliliği olduğunu belirtti.

YDP’de yapılacak kurultay ile ilgili olarak da Ataoğlu, kim kazanırsa kazansın, hükümet için bir sıkıntı olmayacağını düşündüğünü belirtti. “Hükümet oluşum sürecinde zaten YDP’nin kurutayının olacağı biliniyordu” hatırlatmasını yapan Ataoğlu, “Hükümet olarak istikrar yakalama hedefimizden sapma olmadığı sürece de her hangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum” dedi.

“ARA SEÇİM YAPILACAKSA, SEÇİMLER OCAK 2023’E KADAR ERTELENEBİLİR”

DP Genel Başkanı ve Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, genel seçimlerle ilgili de açıklamalarda bulunarak, ara seçimlerin Haziran ayında yapılması halinde, genel seçimlerin normal tarihi olan Ocak 2023 tarihine kadar uzatılabileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması ile birlikte boşalan Milletvekilliği için yapılacak ara seçimlerin Haziran ayında yapılmaması durumunda ise, Ekim’de öngörülen seçim tarihinin, Eylül ayına çekilmesinin, hazırlanacak olan bütçenin yeni hükümet tarafından hazırlanması açısından daha sağlıklı olacağını düşündüklerini belirten Ataoğlu, “2022 bütçesini, seçimler sonrasında oluşacak yeni hükümetin yapması için Eylü ayında bir erken seçim daha sağlıklı olacaktır” dedi.

PROTOKOL

DP Genel Başkanı ve Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasıdna imzalanan 2021 İktisadi ve Mali İşbirliği Prıtokolü ile ilgili olarak da, “Hükümet kurulması aşamasında, protokol çalışmaları yapılıyordu. Protokolde öngörülen seçim tarihi Ekim ayı olması dolayısıyla, protokolde yer alan takvimlendirme de buna göre yapılmıştır” diyen Ataoğlu, protokollerde yer alan konuların, belirlenen takvimler içerisinde tamamlanabilecek olanlarının belirlenerek, çalışmaların yapılması gerektiğini savundu.

Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan protokol içerisinde, Turizm ve Çevre Bakanlığı’nı ilgilendiren konulara yönelik bazı taleplerinin olduğunu belirten Ataoğlu, protokollere, hayata geçebilecek konuların girmesi gerektiğini, yapılamayacaklar ile ilgili olarak da gerekçelerinin ortaya konması gerektiğini belirtti.

TURİZM EMEKÇİLERİNE, BAKANLIK BÜTÇESİNDEN KATKI

DP Genel Başkanı ve Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, turizm emekçilerinin eylemine dikkat çekerek, Bakanlık bütçesinden sayı belirlenerek, bir yardım yapılması yönünde çalışma yaptıklarını ifade ederk, “Akmasa da damlar bir dokunuş yapmak istiyoruz…” dedi.

“Ülke turizmi artık bir şekilde açılması lazım” diyen Ataoğlu, “Turizm emekçilerine yönelik çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz. Turizm emekçilerini desteklemek amacıyla, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin hazırlamış olduğu 1500 ve 2 bin TL’lerin yanı sıra, Bakanlığın kendi bütçesinden katkı sağlama noktasındayız” dedi.

Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu, “Herkese nasıl bir dokunuş yapabiliriz, nasıl bir katkı sağlayabiliriz yönündeki bu çalışmaları, turizm paydaşları ile birlikte hazırladık ve akmazsa damlar bir dokunuş yapmayı düşünüyoruz” dedi.

“TURİZMİN AÇILMASI İÇİN, NÜFUSUN BELLİ BİR BÖLÜMÜ AŞILANMALI”

DP Genel Başkanı ve Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ülke tuizminin bir an önce açılması gerektiğine vurgu yaparak, “Göreve geldiğimiz 10 Aralık itibariyle, Başbakan ve Sağlık Bakanı ile turizmin nasıl açılması gerektiği konusunda çalışmalarımıza başladık. Özellikle kapalı gruplara yönelik çalışmalarımız vardı ancak Sağlık Üst Kurulu’nun temkinleri nedeniyle, toplumun sağlığı için daha doğru olacağını düşünerek bu çalışmayı askıya aldık. İkinci dalganın gelmesi ile de zaten bu kararın ne denli doğru olduğunu da hepimiz gördük” dedi.

“Antikorlu serbest dolaşımının konuşulduğu bu dönemde, bizlerde bu noktada, aşılama takvimine ve oranına göre, koşulları belirleyeceğiz” diyen Bakan Ataoğlu, “Turizmin açılması için, karantinasız girişlerin başlaması için, öncelikle ülke nüfusumuzun belli bir oranının aşılanması gerekir” diye konuştu.

Turizm çalışanlarının aşılanması ile ilgili olarak da Sağlık Bakanlığı ile istişareler gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Ataoğlu, “Şu anda 14 bin 500 civarında turizm çalışanımız var ki bu rakam açılma ile birlikte 22 bin 500’e çıkacak. Yani bu da 45 bin aşı ihtiyacını ortaya koymaktadır” dedi.

Ataoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın hazırlayacağı aşılama programına göre, turizm çalışanlarının aşılanmasının programlanması konusunda destek vermeye hazır olduklarını da die getirdi.

“BENİM YAPMAK İSTEDİĞİM ‘ŞOV’ DEĞİL, ‘İŞ’ YAPMAKTIR”

Ataoğlu, Girne Antik Limanı’nın yenilenmesi kapsamında yarın bir sunum olacağına dikkat çekerek, sunumun ardından ihaleye çıkılacağını belirtti.

“Benim amacım burayı hayata geçirmektir… Benim yapmak istediğim ‘şov’ değildir, ‘iş’ yapmaktır” ifadelerini de kullanan Ataoğlu, ihaleye çıkılmasının da ardından gerekli açıklamaların yapılacağını söyledi.

“ÇEVRE İLE İGİLİ BİRÇOK ÇALIŞMAMIZ VAR”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, moloz atıklarının da artık son bulması kapsamında belediyelerin kendi belirlediği bölgelere bu molozların dökülmesi için çalışma yaptıklarını ifade ederek, atıkların geri dönüşüm ile tekrar hayata kazandırılması çerçevesinde çalışmaların olduğunu aktardı, “Bunun gibi birçok çevremizle ilgili çalışmamız var” dedi.

ŞEHİR PLANLAMA DAİRESİ’NDE ASBEST ÇATILAR DEĞİŞTİ

DP Genel Başkanı ve Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, yıllardan beridir, asbestli çatı ortamında çalışmak zorunda kalan Şehir Planlama Dairesi Personelinin artık sağlıklı bir çalışma ortamına kavuştuğunu da dile getirerek, “Göreve geldiğimiz günden itibaren, yıllardır sağlıksız bir ortamda çalışmak zorunda kalan Şehi Planlama Dairesi personelimiz için, hafta sonu gerçekleştirdiğimiz çalışma ile Asbestli çatılar değiştirilerek daha sağlıklı bir çalışma ortamı sağlandı” açıklamasını yaptı.