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Ataoğlu:Tarihimizi ne kadar iyi bilirsek geleceğe o kadar emin adımlarla yürürüz

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Ataoğlu, tarih ne kadar iyi bilinirse geleceğe o kadar çok emin adımlarla yürüneceğini kaydetti.
Ataoğlu:Tarihimizi ne kadar iyi bilirsek geleceğe o kadar emin adımlarla yürürüz

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “müzesi olmayan ülkenin geçmişi yoktur” bilinciyle ve “geçmişi geleceğe taşıma” kararlılığıyla müze çalışmalarına devam ettiklerini vurguladı. Ataoğlu, tarih ne kadar iyi bilinirse geleceğe o kadar çok emin adımlarla yürüneceğini kaydetti.

 

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “Müzeler Haftası” dolayısıyla mesaj yayımladı. Ataoğlu, “Müze; sanat, bilim, tarih, kültürle ilgili eserlerin halka gösterilmek için toplanıp sergilendiği yerlerdir. Eski eserler, bize, geçmiş yıllarda insanların düşünüş, inanç, yaşayış ve yetenekleri hakkında bilgi verirler, geçmişi öğrenerek bugünü anlamamıza yardımcı olurlar” dedi.

Müzelerin, köklü geçmişi yaşatan en önemli kurumlardan biri olduğuna işaret eden Ataoğlu, şöyle devam etti:

 

“Tarihimizi ne kadar iyi bilirsek geleceğe çok daha emin adımlarla yürürüz. Binlerce yıllık tarihi ile muhteşem bir kültürel varlığa ev sahipliği yapan ülkemizde, tarihi aydınlatan ve geçmişle gelecek arasında köprü kuran birçok müze bulunmaktadır. Kuzey Kıbrıs coğrafi konumu ve doğal güzellikleri itibariyle tarihin en eski medeniyetlerinden binlerce parçayı bağrında barındırıyor.

 

‘Müzesi olmayan ülkenin geçmişi yoktur’ bilinciyle, geçmiş dönemde hükümette olduğum süreçte çalışmalarına başladığımız ve hükümet değişimi ile yarım kalan müze çalışmalarımıza göreve gelmem ile birlikte tekrar hız verdik.

Yine bir önceki Turizm ve Çevre Bakanı görevinde bulunduğum sırada, ‘Her İlçeye Bir Müze’ açma projemizi ortaya koymuştuk. Bu kararlılığımız da devam etmektedir.

 

Bu kararlılıkla, ülkemize gelecek olan turistlerin, her ilçede gidebilecekleri, o ilçenin özelliklerini, kültürünü ve tarihini en güzel şekilde öğrenebilecekleri yerler oluşturarak, özellikle turistlerin esnafla daha iç içe olabilmelerine olanak sağlamak için bu çalışmalarımıza da hız kazandırdık.

 

“MODERN MÜZECİLİK KONUSUNDA DÜNYAYLA EŞ SEVİYEDE ÇALIŞMALAR”

Bakanlık olarak modern müzecilik konusunda dünyayla eş seviyede çalışmalar yapmaktayız. Bu çalışmalarımıza her geçen gün yenilerini ekleme hedefiyle, dünümüzü ve bugünümüzü yarınlara ulaştıracak önemli projeler üretmeye devam ediyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin ve geçmiş uygarlıkların bize bıraktığı zengin mirası yaşatan müzelerimizin, daha çok insanımıza ulaşmasını dileyerek, tarih ve kültür mirasımızın korunmasında görev alan, insanlık mirasını koruyan başta müze çalışanları olmak üzere tüm vatandaşlarımızın ‘Müzeler Haftası’nı kutluyor en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

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