Ataoğlu,Yazar Hakan Mengüç'ü kabul etti

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi-Sufi Akademi ve Mindfulness Akademi ev sahipliğinde gerçekleşen, “Sufizm ve Mindfulness Sempozyumu 2022” için KKTC’de bulunan GAÜ Sufi Akademi Başkanı Sufizm ve Felsefe Akımı temsilcisi, yazar Hakan Mengüç ve beraberindeki heyeti Kabul ederek görüştü.

Kabulde, Demokrat Parti (DP) Milletvekili ve GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar da yer aldı.

Kabulde konuşan DP Milletvekili ve GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, bir süredir GAÜ bünyesinde Sufi Akademi’nin oluşması için çalışmalar yürüttüklerini, kısa süre önce de GAÜ Rektörlüğü Senato Kararı ile Hakan Mengüç’ün başkanlığında Sufi Akademisi’ni kurduklarını belirtti.

Sufi akımının insanlar arası barışı savunan bir felsefe olduğuna işaret eden Akpınar, Sufizmin ülkede geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması adına bazı önemli çalışmalar da gerçekleştirdiklerini belirtti.

GAÜ Sufi Akademi başkanı, Sufizm ve feslsefe akımı temsilcisi, yazar Hakan Mengüç de kabulde yaptığı konuşmasında, kitaplarının 9 dile çevrildiğini, birçok ülkeye de bu bağlamada ziyaretler gerçekleştirdiğini belirtti.

Mengüç, Sufi köyü projesi ile hem sufizmin barış ve sevgiye dayalı felsefesini insanlara aktarmak hem de KKTC’yi, yurt içi ve yurt dışından, Sufizm felsefesine ilgi duyan birçok insan için bir çekim merkezi haline getirme arzusunda olduklarını belirtti.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, Hakan Mengüç ve heyetini kabul etmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Barışı ve sevgiyi içeren Sufizm felsefesinin, sadece KKTC açısından değil, bütün dünya insanlığı için önemli bir felsefe olduğuna işaret ederek, böylesi bir projenin KKTC’de oluşturulması düşüncesinden de ayrıca memnuniyet duyduğunun alltını çizdi.

Ataoğlu, ülke turizm çeşitliliğinin arttırılması bağlamında da bu projenin büyük önem arzettiğini de belirterek, “felsefesi bakımından aslında dinler üstü olarak da nitelendirebileceğimiz Sufizmin, KKTC için bir çekim merkezi haline getirebilmek, inanç turizmi kapsamında da değerlendirilmesi gereken önemli bir projedir” dedi.