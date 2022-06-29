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Ataoğlu:Yeni yatırımların ülkeye ve halka hayırlı olmasını temenni ederim

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Türkiye Cumhuriyeti’nin gönderdiği 2 adet 25 megawat gücündeki jeneratör bugün KKTC’ye geldi. Gazimağusa Limanına getirilen jeneratörler,
Ataoğlu:Yeni yatırımların ülkeye ve halka hayırlı olmasını temenni ederim

Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Maliye Bakanı Sunat Atun’un katıldığı törenle teslim alındı. 2 jeneratörün devreye girmesiyle Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIBTEK) üretim kapasitesi 50 megawatt artacak ve KKTC’nin enerji arz güvenliği yükselecek.

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu , burada yaptığı açıklamada ülkedeki enerji açığının giderilmesi için destek veren tüm makamlara ve özellikle Anavatan Türkiye’ye teşekkür etti. Ataoğlu, yeni yatırımların ülkeye ve halka hayırlı olmasını temenni etti.

 

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