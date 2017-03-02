Atar Damarlarınızın Tıkandığının 3 Sessiz Göstergesi

Bir erken teşhis yarın sizi kalp krizinden kurtarabilir!Dünyadaki birincil ölüm sebebi: Kalp Krizi.

Öyle ki; dünyadaki her 5 ani ölümün 1'i kalp kriziyle gerçekleşiyor, Türkiye Kardiyoloji Derneği'nin verilerine göre ülkemizde her yıl 300.000 kalp krizi vakası yaşanıyor, bunlardan yaklaşık 125.000'i ölümle sonuçlanıyor. Kalp krizinin bir numaralı sebebi de, kalbimizi besleyen atardamarların tıkanma ve benzeri sebeplerden görevlerini yerine getirememesi.

Kalbimizin vücudumuzun en önemli iki organından biri olmasına şaşmamak gerek, hele arızasının sonunda açık bir ölüm varsa... Peki kalp rahatsızlıklarının neredeyse %80'inin yaşam biçimi değişiklikleriyle önlenebileceğini biliyor muydunuz? Obeziteden kurtulmak, kolestrolü normal seviyede tutmak, tuz ve yağdan kaçınmak, şekeri az kullanmak ve sigarayı bırakmak bu değişikliklerden bazıları.

Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz, artık tek ihtiyacımız olan ne zaman yapacağımızı da bilmemiz, bir başka deyişle erken teşhis :)

İşte atardamarlarımızın tıkanmaya başladığını gösteren 3 belirti;

1. Sertleşme Bozukluğu

Sertleşme bozukluğunun, erekte olamamanın pek çok sebebi var elbette; psikolojik sebepler, beslenmeye dayalı sebepler, sigara... Ancak bu sebeplerden bir tanesi var ki, dikkat edilmediği takdirde sizi kalp krizine götürebilir.

Leğen kemiğinizin üzerindeki atar damarın tıkanmaya başlaması sertleşme bozukluğuna sebep olur. Eğer sebep atar damarın tıkanmasıysa, sertleşme bozukluğu problemi başladıktan sonra 3 ila 5 yıl içinde kalp krizi yaşanabilir. Tabu olarak görüldüğü için varlığı pek de anılmayan bu sıkıntının asıl sebebi, tam da bu yüzden ayrıntısıyla araştırılmalıdır!

2. Kellik, hem erkeklerde hem de kadınlarda damar tıkanıklığı belirtisidir.

Kelliğin anne tarafı genlerle geldiğinden bahsetmiştik... Anneler başımızın tacı tabii, ancak başka araştırmalar gösteriyor hem erkeklerde hem de kadınlarda başın arka-üst bölümünde meydana gelen ciddi seviyelerde kellik, herhangi bir yaşta kalp krizi yaşanacağının şiddetli bir göstergesi.

Herhangi bir yaş olması oldukça can sıkan bir araştırma sonucu, evet. Eğer bu tip bir kellikten muzdaripseniz, hayatınızı şimdiden bir çeki düzene sokmalısınız. Ancak alnın ön-üst tarafındaki kellikler bu araştırmadan çıkan bir sonuç değil, bu bilgi de bir küçük teselli gibi burada bulunsun.

3. Baldır ağrılarına dikkat!

Fazla koştuğunuz, sporu egzersizi abarttığınız, ayağınızın tersiyle buzdolabı kapağını kapatmaya çalıştığınız anlarda ağrıyabilir baldırlarınız; kasları zorladığınız takdirde ağrıdan kaçış yok zaten...

Kaslarınızı hiç zorlamadıysanız ve baldırlarınızda yine de bir ağrı hissediyorsanız alarma geçmenizi öneririz. Özellikle sigara içenlerde görülen bu ansız ağrı, baldırlarınızdaki atardamarların tıkanmasından kaynaklanıyor olabilir.

Sağlıklı ve dikkatli günler dileriz!