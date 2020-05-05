Ataser: "15 Mayıs'ta plajları açmayı hedefliyoruz"

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, plajları 15 Mayıs tarihinde açmayı hedeflediklerini duyurdu.
Koronavirüsle mücadele kapsamında plajlarda düzenlemeler yapılacağını dile getiren Ataser, "Plajlarda sosyal mesafe kuralı uygulanacak, dezenfekte çalışmaları yapılacak" dedi.
Çevre Dairesi'nden aldıkları bilgiye göre plajların yaz sezonuna hazırlanacağını söyleyen Ataser, sıkı tedbirlerin uygulanmaya devam edeceğini belirtti.
Ataser, Alsancak'ta bulunan Mare Monte Halk plajını yeni sezona hazırlamaya başladıklarını da dile getirdi.
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