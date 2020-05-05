  • BIST 98.310
  • Altın 386,582
  • Dolar 7,0807
  • Euro 7,6796
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Ataser: "15 Mayıs'ta plajları açmayı hedefliyoruz"

» »
Ataser: "15 Mayıs'ta plajları açmayı hedefliyoruz"
Ataser: "15 Mayıs'ta plajları açmayı hedefliyoruz"

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, plajları 15 Mayıs tarihinde açmayı hedeflediklerini duyurdu.

Koronavirüsle mücadele kapsamında plajlarda düzenlemeler yapılacağını dile getiren Ataser, "Plajlarda sosyal mesafe kuralı uygulanacak, dezenfekte çalışmaları yapılacak" dedi.

Çevre Dairesi'nden aldıkları bilgiye göre plajların yaz sezonuna hazırlanacağını söyleyen Ataser, sıkı tedbirlerin uygulanmaya devam edeceğini belirtti.

Ataser, Alsancak'ta bulunan Mare Monte Halk plajını yeni sezona hazırlamaya başladıklarını da dile getirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DP, İnternet Üzerinden Sınav Ve Eğitimde Sorunlar Bulunduğunu Savundu05 Mayıs 2020 Salı 11:37
  • Sucuoğlu: “Hak sahibi olmayan 9 bin kişi 1500 TL için başvuru yaptı”05 Mayıs 2020 Salı 11:07
  • Beyarmudu belediyesi ihtiyaçlı ailelere iftar yemeği dağıtıyor05 Mayıs 2020 Salı 10:49
  • Denktaş: Seçimleri akıllarından çıkaramadılar05 Mayıs 2020 Salı 10:47
  • UBP: “DAÜ Senatosu, Bir Öğretim Görevlisini Koruyacak Diye, KKTC Demokrasisine Zarar Vermemeli”05 Mayıs 2020 Salı 10:37
  • Hemşireler ve Ebeler Birliği'nden 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü Mesajı…05 Mayıs 2020 Salı 10:31
  • Taçoy’dan KIB-TEK için önemli açıklamalar05 Mayıs 2020 Salı 10:19
  • UBP:Hiç kimse bir diğerine hangi sıfatı taşırsa taşısın ve hangi amaçla olursa olsun hakaret edemez05 Mayıs 2020 Salı 10:04
  • AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisinden RTÜK Diyalog TV tepkisi05 Mayıs 2020 Salı 09:40
  • Hidayet Türkoğlu GAÜ online etkinliklerine konuk oluyo05 Mayıs 2020 Salı 09:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti