Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararların tam olarak istedikleri gibi çıkmadığını dile getirdi.

Ataser, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararların tam olarak istedikleri gibi çıkmadığını ifade etti.

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Ataser, “Eşitlik ve adaletli olarak halkın sağlığı için söylediklerimin arkasındayım” diyerek, gazinoların kapanmamasının bir ayrıcalık olduğunu belirtti.

Alsancak Belediye Başkanı Ataser, “Belediyemiz olarak tek gayemiz halkımızın sağlığıdır” dedi.