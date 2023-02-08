Ataser: Gazimağusa Limanı'ndan bir gemi, vinçler ile deprem bölgesine gidecek

Çamlıbel, Lapta, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, ‘Devlet limanları açsın iş araçlarımızı karşıya geçirelim’ çağrısına işaret ederek merkezi hükümetin de kendi gördükleri makine eksiğini gördüklerinden bahsetti.

Çamlıbel, Lapta, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, ‘Devlet limanları açsın iş araçlarımızı karşıya geçirelim’ çağrısına işaret ederek merkezi hükümetin de kendi gördükleri makine eksiğini gördüklerinden bahsetti. Ataser, bu akşam Gazimağusa Limanı’ndan bir geminin, vinçler ile deprem bölgesine gideceğini söyledi.

Çamlıbel, Lapta, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser BRTK’da yayınlanan ‘Manşet+’ adlı programa konuk olarak deprem çalışmaları ile ilgili güncel çalışmalar hakkında bilgi verdi.

En büyük eksikliğin enkaz altında kalanları arama çalışmalarının hızlandırılması amacı ile vinç gibi büyük iş makinaları olduğuna değinen Ataser, makine eksiği olduğunu dile getirdiklerini ve "Devlet, limanları açsın iş araçlarımızı karşıya geçirelim" çağrısında bulunduklarını söyledi.

"VİNÇLER VE İŞ MAKİNELERİ LAZIM"

Ataser, “Adıyaman’da olan öğrencilerimiz var, vinçler makinalar lazım biz gördük makine eksikliğini ve dile getirmek istedik” dedi.

"MERKEZİ HÜKÜMETTE BİZİM GÖRDÜKLERİMİZİ GÖRDÜ"

Merkezi hükümetin de kendi gördüklerinin aynısını gördüğünü, ve düşündüğünü dile getiren Ataser, “Yapılan çağrı ile halktan çok büyük destek geldi, vinç gibi büyük araçları bu akşam Gazimağusa Limanı’ndan götüreceğiz” dedi.

"BÜYÜK BİR İŞ BİRLİĞİ SAĞLADIK"

“Büyük bir iş birliği sağladık” diyen Ataser, gemi seferinin Antakya’ya gideceğini enkaz bölgesine ulaşacak her makine için 2 operatör olacağını ifade etti.