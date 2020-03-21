Ataser: “Riverside, karantinaya uygun değil”

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, yurtdışından gelen öğrencilerin Riverside Oteli'ne yerleşmesinin uygun olmadığını söyledi.

Girne Postası'na konuşan Ataser, öğrencilerin, Riverside Oteli'ne yerleştirilmeye başladığını ancak bu durumu belediye olarak onaylamadıklarını dile getirdi.

"OTELİN KONUMU UYGUN DEĞİL, VATANDAŞ RAHATSIZ"

Riverside Oteli'nün, merkezde bir konumda olduğunu ve bölge halkının da durumdan rahatsız olduğunu belirten Ataser, "Otelin konumu karantina yeri olması için uygun değil görüşündeyiz. Otelin çevresinde evler var. Polis gerekli güvenlik önlemlerini sağlayamayacak" dedi.

Bölge halkının da durumdan rahatsız olduğunun altını çizen Ataser, "Yetkililerle gerekli konuşmayı yaparak, bu durumu onaylamadığımızı ilettik" diye konuştu.