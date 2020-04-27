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Ataser: “Vaka sayısı az diye rehavete kapılmayın!”

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Ataser: “Vaka sayısı az diye rehavete kapılmayın!”
Ataser: “Vaka sayısı az diye rehavete kapılmayın!”

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Alsancak’ta Covid-19 sürecinin iyi yönetildiğini belirterek, “Süreci iyi yönetmenin meyvelerini alıyoruz” dedi.

Toplu kullanım alanlarının düzenli olarak dezenfekte edildiğini kaydeden Ataser, “ Bölge halkımızın kurallara uyması için sürekli bilgilendirmeler yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“RIVERSIDE OTEL ÇALIŞANLARININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR”

Alsancak’ta bulunan Riverside Otel’de çalışan 3 pozitif vakanın tedavilerinin devam ettiğini bildiren Ataser, “Riverside Otel’in bulunduğu konum ile ilgili eleştirimiz olmuştu. Otel ezole edilecek bir yapıya sahip değil. Yerleşim yerlerinin içindedir Bu konuda  yanlış anlaşıldık ve tepki aldık. Çocukları vebalı gibi göstermeye çalışmadık. Onlar bizim de çocuklarımız” diye konuştu.

14 Mart itibariyle Alsancak’ta ihtiyaç sahiplerine yardımlar yapıldığını dile getiren Ataser, bugüne kadar toplam 1320 yardım paketi dağıttıklarını ifade etti. Periyodik olarak yardımların 2. Kez ulaştırıldığını kaydeden Ataser şöyle konuştu:

“Alsancak’ta 65 yaş üstü sosyal yardım alan vatandaşlarımızı, inşaatlarda çalışan, geçimini gündelikçi olarak sağlayan kişileri tespiti yaptık. Yardım paketlerini ulaştırdık. Yardım paketleriyle ilgili yardım ihtiyacı olmayanların da talep etmesiyle ilgili sıkıntılar yaşandı. Belediye olarak gerçekten ihtiyacı olanları tespit edip, yardımları ulaştırmayı hedefledik.”

4 Mayıs’tan sonra açılması ön gören küçük iş yerlerine eğitim vermeyi planladıklarını belirten Ataser, “Maske kullanımı, sosyal mesafenin korunması, hijyen konularıyla ilgili bilgilendirme yapmak istiyoruz” dedi.

“YÜRÜYÜŞLERE ÇIKANLAR, KOMŞU GEZMELERİNE GİDENLER VAR”

Son günlerde vaka sayılarında artış olmaması nedeniyle vatandaşlarda rahatlama söz konusu olduğunu kaydeden Ataser, “Havaların da ısınmasıyla yürüyüşe çıkanlar, komşusuna gidenler var. Sakıncalı hareketler görüyoruz. Bu süreç iyiye gidiyor diye rehavete kapılanlar var. Vatandaşımıza evde kalmaları yönünde çağrı yapıyorum. Tedbiri elden bırakmayalım. Bu süreci hep birlikte atlatacağız. Toplum olarak korunmaya devam etmemiz gerekir” ifadelerini kullandı.

Belediye katkılarından yapılan yüzde 25’lik kesintiye değinen Ataser,  belediye katkılarından yapılan yüzde 25’lik kesintinin, belediyelerin hareket kabiliyetini ciddi ölçüde azalttığını vurguladı. Belediyenin Covid-19 sürecinde sürekli sahada olduğunu kaydeden Ataser, “Belediyelerden yapılan kesinti bizleri yaraladı” dedi. Ataser, konuyla ilgili Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile önümüzdeki günlerde görüşme gerçekleştireceklerini ifade etti.

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