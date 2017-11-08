Atatürk 10 Kasım’da düzenlenecek törenlerle anılacak

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, 79’uncu ölüm yıldönümü nedeniyle yarın düzenlenecek törenlerle anılacak.

6 ilçede Atatürk’ü anmak üzere kaymakamlıklara bağlı bucaklarda ve okullarda törenler yapılacak.

Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05’te 2 dakika boyunca sirenler çalacak ve saygı duruşunda bulunulacak.

Saygı duruşunun ardından bayraklar İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekilecek, ardından tüm kurum ve kuruluşlardaki bayraklar yarıya indirilecek. Bayraklar, gün batımında yeniden göndere çekilecek.

LEFKOŞA’DA İKİ TÖREN DÜZENLENECEK… İLKİ ATATÜRK ANITI’NDA

Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak üzere Lefkoşa’da iki tören düzenlenecek. İlk tören Atatürk Anıtı’nda saat 09.00’da yapılacak.

Törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan da katılacak.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Büyükelçi Kanbay ve Tümgeneral Yıldırım anıt özel defterini imzalayacak.

İKİNCİ TÖREN YDÜ’DE YAPILACAK

Atatürk için ikinci tören, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılacak. Tören saat 09.30’da başlayacak.

Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi korosunun sahne alacağı törende Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı adına konuşmalar yapılacak.

Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, “Atam İzindeyiz” oratoryosunu sahneleyecek.

Said Arif Terzioğlu’nun “Atatürk Fotoğraf ve Belgeleri Seçkisi” YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde sergilenecek.

GAZİMAĞUSA

Gazimağusa’daki 10 Kasım töreni Zafer Anıtı’nda olacak. Tören, çelenklerin protokol sırasına göre anıta sunulmasıyla saat 08.50’de başlayacak.

Namık Kemal Lisesi’nden bir öğretmen ve KTBK Hava Savunma Tabur Komutanlığı’ndan bir subay günün anlam ve önemini belirten konuşma yapacak. Namık Kemal Lisesi’nden bir öğrenci de günle ilgili şiir okuyacak.

GİRNE’DE DE İKİ ANMA TÖRENİ OLACAK

Atatürk’ü anma etkinlikleri çerçevesinde Girne’de iki tören düzenlenecek.

İlk tören, Girne Atatürk Anıtı’nda saat 08.45’te başlayacak. Anafartalar Lisesi öğrencileri şiir okuyacak.

Anafartalar Lisesi’ndeki anma töreni ise saat 19.00’da olacak. Saygı duruşuyla başlayacak, İstiklal Marşı ile devam edecek törende, Atatürk’le ilgili gösteriler yapılacak, şiirler okunacak, konuşma yapılacak. Etkinlikte, Anafartalar Lisesi korosu sahne alacak, zeybek oyunu da oynanacak.

GÜZELYURT

Güzelyurt’taki anma töreni Atatürk Anıtı’nda olacak ve saat 08.55’te başlayacak. Kurtuluş İlkokulu öğrencileri günün anlam ve önemini belirten konuşma yapacak, şiir okuyacak.

İSKELE

İskele’deki tören saat 08.45’te başlayacak. Ticaret Lisesi öğretmeni ile bir subay günün anlam ve önemini belirten konuşma yapacak.

Şehit İlker Karter İlkokulu, Bekirpaşa Lisesi ve Ticaret Lisesi öğrencileri de şiir okuyacak.

LEFKE

Lefke’deki 10 Kasım töreni Atatürk Anıtı önünde olacak. Tören saat 08.55’te çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak.

Yeşilyurt İlkokulu adına günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak, şiir okunacak.

GEÇİTKALE

Geçitkale’deki 10 Kasım töreni saat 08.45’te Geçitkale Meydanı’nda olacak. Tören, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak. Geçitkale ilkokulu öğrencileri günün anlam ve önemini belirten konuşma yapacak, şiir okuyacak.