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Atatürk 81.Ölüm Yıldönümünde Gazimağusa’da da törenle anıldı

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Atatürk 81.Ölüm Yıldönümünde Gazimağusa’da da törenle anıldı
Atatürk 81.Ölüm Yıldönümünde Gazimağusa’da da törenle anıldı

 Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. Yıldönümü dolayısıyla Gazimağusa Zafer Anıtı'nda anma töreni düzenlendi.

Gazimağusa Zafer Anıtı'nda düzenlenen tören; Anıt'a protokol sırasına göre çelenklerin konulmasıyla başladı ardından saatler 09:05'i gösterdiğinde sirenlerin çalınmasıyla Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar yarıya indirildi.

Törende daha sonra günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalara yer verildi.

Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinden Döndü Selvi’nin konuşma yaptığı törende, aynı okulun öğrencilerinden Halil Beyaz Yürük '' Mustafa Kemal'' adlı şiiri seslendirdi. Ardından Gazimağusa Merkez Komutanlığı'ndan Piyade Yüzbaşı Aziz Eryılmaz gün dolayısıyla bir konuşma yaptı.

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