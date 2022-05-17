  • BIST 2.394,83
  • Altın 927.404
  • Dolar 15.8764
  • Euro 16.7463
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAİlk kez Ay'dan getirilen toprakta bitki yetiştirildi

Atatürk büstünde yapılan restorasyonda İtalyan heykeltıraş Canonica'nın imzası ortaya çıktı

»
Çanakkale'deki Troya Müzesi'nin makam odasında bulunan Atatürk büstünün, restorasyon çalışmasında İtalyan heykeltıraş Pietro Canonica tarafından 1927'de yapıldığı tespit edildi.
Atatürk büstünde yapılan restorasyonda İtalyan heykeltıraş Canonica'nın imzası ortaya çıktı

Müzede yönetici odasında kullanılan seramik büstün restorasyonu için restoratörler görevlendirildi. Büst üzerindeki tabakayı temizleyen uzmanlar, büstün İtalyan heykeltıraş Pietro Canonica'ya ait olduğunu belirledi.

Bunun üzerine Atatürk büstü, Troya Müzesi Etnografya Koleksiyonu'na dahil edildi.

Müze müdürü Rıdvan Gölcük, büstün özelliğinin daha önce bilinmediğini söyledi.

Temizlik çalışması yapılırken kaldırılan tabakanın altından çıkan imzanın kendilerini şaşırttığını anlatan Gölcük, şöyle konuştu:

"Atatürk büstü müze demirbaşında yer alıyordu. Fakat standart Atatürk büstlerinden farkı vardı. Çünkü seramikten yapılmıştı. Yıllarca Çanakkale Müzesinde kullanılmış ve üzerinde biraz tabaka oluşmuş. Restorasyon bölümünde arkadaşlarımız büst üzerinde bir temizlik yaptılar.

Büstün sol köşesinde ortaya çıkarılan imzadan İtalyan heykeltıraş Pietro Canonica tarafından 1927'de yapıldığı anlaşılıyor. Büstün temizlenmesinin ardından yaşanan bu gelişme bizi heyecanlandırdı. Çünkü böyle bir durumdan kimsenin haberi yoktu. Büst sadece makam odasında bir demirbaş olarak kayıtlıydı."

Galatasaray Müzesi'ndeki büstün aynısı

Büstteki imzanın ortaya çıkmasının ardından Canonica ve onun eserlerini araştırmaya başladıklarını anlatan Gölcük, şöyle devam etti:

"Heykeltıraş o dönem Türkiye'ye davet edilmiş ve Mustafa Kemal Atatürk'ün çok önemli heykellerini yapmış. 10 Ağustos 1928'de Tayyare Cemiyeti'ne gelir sağlayabilmek için Fenerbahçe ve Galatasaray arasında tek maçlık bir kupa maçı yapılmış. Gazi Büstü Kupası'nın kazananına Pietro Canonica'nın yaptığı bir büst hediye edilmesine karar verilmiş. 10 Ağustos 1928'deki maç 3-3 bitiyor. Takımlar yenişemiyor sonra 21 gün sonra maç tekrarlanıyor kupa için ve Galatasaray 4-0 kazanıyor. Pietro Canonica imzalı Galatasaray Müzesi'nde bulunan büst aslında bizim müzemizde bulunan büstün aynısı. Ama bizimki seramikten o ise bronzdan yapılmış bir büst. Belli ki sanatçı bir kalıpta bu eseri çalışmış. Bizdeki ilk çalışılan örneği olmalı."

 

Gölcük, Atatürk büstünün müzeye nasıl geldiği ve envantere nasıl girdiği konusunda bilgi sahibi olmadıklarına değinerek, "Yaklaşık bir asır sonra önemli bir eseri koleksiyonumuza dahil etmiş olduk" ifadesini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Son seçim anketi: Millet İttifakı 4 puan önde17 Mayıs 2022 Salı 20:02
  • Kaftancıoğlu: Atatürk Havalimanı "Katar'a ve Suudi Arabistan'a peşkeş çekmek için" kapatılıyor17 Mayıs 2022 Salı 14:47
  • Kılıçdaroğlu: Mahkemeyi de, kararı da tanımıyoruz; Canan Kaftancıoğlu İstanbul İl Başkanımızdır17 Mayıs 2022 Salı 14:46
  • Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa ne olur, MetroPOLL'un son anketinde dikkat çeken rakamlar17 Mayıs 2022 Salı 14:22
  • Huzurevinde tanışıp evlendiler17 Mayıs 2022 Salı 13:59
  • Kızılay Yeni yönetimde yeni yandaşlar17 Mayıs 2022 Salı 11:02
  • Türkiye'de halk AKP’ye boyun eğmiyor17 Mayıs 2022 Salı 10:59
  • Mehmet Ali Erbil skandal sözlerini böyle savundu17 Mayıs 2022 Salı 09:58
  • Türkiye'de benzin, son zamla motorini geride bıraktı17 Mayıs 2022 Salı 09:52
  • Erdoğan'dan Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine HAYIR16 Mayıs 2022 Pazartesi 20:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti