Marquez, katıldığı programda gerçekleştirdiği 'Atatürk Düşünce Mirası' konuşmasında "Siyasi, parlamenter kariyerimde, şimdi ise Kolombiya Cumhurbaşkanı olarak Mustafa Kemal Atatürk'ten bana ilham veren birçok ders aldım" dedi.

Bahçeşehir Üniversitesi kampüsünde misafir edilen Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque Marquez, “Biyografisini elime aldığım andan itibaren Mustafa Kemal Atatürk’ün özenli vizyonunun derinliğine inmeye başladım. Belli ki hayatı boyunca birçok başarıya imza attı. Ve belki de bunlardan en önemlilerinden biri Çanakkale’yi savunma şekliydi. İnsanlar hâlâ askerlerine, ‘Biz buraya savaşmaya değil, ölmeye ya da canımızı vermeye geldik’ çağrısını hatırlatır” açıklamasını yaptı.

“VATANDAŞI EĞİTİMLE GÜÇLENDİRDİ”

Mustafa Kemal Atatürk’ün her zaman eğitime inanan biri olduğunu belirten Ivan Duque Marquez, “Toplumsal boşlukları kapatmanın en iyi yolunun her zaman eğitim olduğunu düşündü. Vatandaşı eğitimle güçlendirdi. Biz de son 4 yıldır Atatürk’ün yolundan giderek toplumsal uçurumu kapatmanın ana kaynağı olarak eğitimden ilham alıyoruz. Dikkatleri düşük gelirli ailelerin çocuklarına çekmeyi başardık. Onlara aile içi küçük yaş eğitimi veriyoruz. 2 milyon Kolombiyalı çocuğa ulaşacağız” şeklinde konuştu.

“BÜYÜK BİR ASKERİ KOMUTANDIR”

Ivan Duque Marquez, “Atatürk büyük bir askeri komutandır. Kalıcı bir Cumhuriyetin kurulmasını emrettiğini biliyordu. Hükümet ve ordu arasındaki rollerde bir ayrım olmalıydı. Bu, ordunun anayasanın garantörü olduğu Kolombiya gibi Cumhuriyetlerde de her gün benimsenmesi gerektiğine inandığımız bir şeydir, ancak bu ayrılık demokrasinin özünü korumak için en iyi mekanizmadır” dedi.

“KADINLARIN TOPLUMDAKİ ROLÜ ARTIK HARİKA”

Kadınların toplumdaki rolünün artık harika olduğunu söyleyen Ivan Duque Marquez, “Ayrıca birçok fakültede çok sayıda yetenekli kadının yer aldığını görmekten gurur duyuyorum. Bunların çoğu Atatürk’ün vizyonuna hizmet ediyor. Kolombiya’da kadın hakları 1958’de tanındı. Kadınlara ilk kez 1958’de oy kullanma hakkı verildi. İlginç olan, Atatürk’ün Türkiye için bu vizyona neredeyse 30 yıl önce sahip olmasıydı” açıklamasını yaptı.

“HER İKİ BÖLGEDE DE GIDA GÜVENLİĞİ SÖZ KONUSU OLABİLİR”

Türkiye ile olan ilişkileri hakkında konuşan Ivan Duque Marquez, “Türkiye ve Kolombiya gıda güvenliği için çok önemli. Türkiye’nin gıda üretmede güçlü bir kapasitesi var. Aynı şekilde Kolombiya’nın da. Kolombiya, tarım geliştirme olasılığı olan 22 milyon hektara sahiptir. Ama 22 milyon hektarın sadece 9 milyon hektarını kullanıyor. Dolayısıyla, Kolombiyalı yatırımcı ve Kolombiyalı girişimcilerle Türk yatırımına sahip olmak, her iki bölgede de gıda güvenliği söz konusu olduğunda belirsizliği sınırlamak için çok önemli olabilir” dedi.

“ÖNÜMÜZDEKİ DÖRT YILDA TİCARETİ İKİYE KATLAYACAĞIZ”

Türkiye ile olan ticaret ilişkilerinin de çok iyi olduğunu da ifade eden Ivan Duque Marquez, şunları söyledi:

* “Harika bir ticaret dengemiz var. Ama bunu bir kazan-kazan yaparsak bunun turizmde ve diğer büyütülebilir sektörlerde gerçekleşmesi için zemini de açmış oluruz. Bence bu şekilde fırsatlar yaratarak yoksulluğu azaltacağız.

* Son olarak geleceğe dair önemli gördüğüm noktalardan bir tanesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kolombiya’yı stratejik bir müttefik yaparak çok müteşekkir olduğumuz bu çok önemli kararı verdiğine göre, büyük düşünmek ve Kolombiya-Türkiye ilişkisinin ticaret ve yatırım açısından önümüzdeki dört yıl içinde 2 milyar doları aşmasını istediğimizi söylemek istiyorum.

* Bu vizyona sahipsek, ilişkilerimizi her zamankinden daha güçlü hale getireceğiz. Özetlemek gerekirse vizyonum, bu ziyaretin önümüzdeki dört yıl boyunca ticaretimizi ve yatırımımızı ikiye katlamamız için tetikleyici olabileceğidir.”