‘Atatürk’ filmiyle ilgili detaylar: ‘Avrupa, Balkanlar ve tüm Ortadoğu’da olacağız’

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukluk yıllarından Milli Mücadele’ye giden hikayesinin anlatıldığı ‘Atatürk’ filmlerinin tanıtımı yapıldı.

Yapımcı Saner Ayar ile yönetmen Mehmet Ada Öztekin, gösterimin ardından düzenlenen basın toplantısında filmle ilgili merak edilenleri yanıtladı.

Atatürk filmini çekmenin kendisinin hayali olduğun belirten Ayar, şunları dedi: “Bu yola, Atatürk’ün Samsun’a çıktığı 1919’un 100. yıl dönümünde, 2019’un başında çıktık. Projemizi, senaryomuzu hazırladık. Tüm kreatif süreçlerimizi tamamladık. Bütün hedefimiz cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılına yakışır bir film yapmaktı” dedi.

Filmimiz tüm dünyayla buluşmaya hazır

Filmin 2022’de sözleşme imzaladıkları Disney+’la çekildiğini ancak Disney’in revize ettiği global içerik stratejileri nedeniyle dağıtım planlarının değiştiğini vurgulayan Ayar, yeni planı şöyle anlattı:

“29 Ekim’de TV’ye özel yayınıyla FOX TV’de, 3 Kasım’da birinci filmimiz tüm sinemalarda olacak. Atatürk filmimiz artık tüm dünyayla buluşmaya hazır. Avrupa’da, Balkanlar’da, tüm Orta Doğu ülkelerinde vizyonda olacağız. ABD, Kore, Avusturalya, Yeni Zelanda ve Güney Amerika ülkeleriyle görüşmelerimiz devam ediyor. Onlar da kısa süre içinde tamamlanacak. Ayrıca Berlin, Brüksel, Rotterdam, Paris, Bakü, Dubai, Almatı gibi dünyanın gözde şehirlerinde gala gösterimlerimiz olacak. Oralarda da Atatürk’le ilgili farkındalığı en üst düzeye taşıyacağız. İkinci filmimiz ocak ayının ilk haftasında sinemalarda olacak. Ardından yasal süresi sonunda Fox TV’de gösterilecek.”

1 Eylül 2024’ten itibaren dijital platformlarda

Ayar, 1 Eylül 2024’ten itibaren filmin dünyanın en büyük dijital platformlarında izleyiciyle buluşacağını aktardı.

Filmin vizyonda ‘büyük ilgi göreceğini’ tahmin ettiğini söyleyen Ayar, Disney Plus‘ta yayınlamama kararının ardından oyunculara eleştirilere değinerek, filmin sözcülerinin yapımcı ve yönetmen olduğunu vurguladı.

‘Atatürk filmi yapmak bir cesaret işi’

Yönetmen Mehmet Ada Öztekin ise Atatürk filmi çekmenin bir cesaret işi olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Uluslararası standartlarda kaliteli bir sinema filmi çekmek de büyük bir cesaret işi. Yapımcısından senaristine, oyuncularına, kostüm tasarımcısına, post prodüksiyon çalışanlarına kadar yerli ve yabancı herkes için cesaret gerektiren bir karar ve süreçti. Biz bu işe cesaret ettik. Uluslararası standartlarda teknik ve prodüksiyon özelliklerine sahip bir film ortaya çıkardık. Her saniyesine çok büyük emek harcadığımız filmimizi seyircilerimizle paylaşacağımız için çok heyecanlıyız. Biz bir yetimi kahraman yapan ateşi anlattık. Sizin hangi öyküyü yazacağınızı merakla bekliyorum.”

İlk filmde Atatürk’ün çocukluğundan 1915’e kadar olan sürecin olduğunu söyleyen Öztekin, ikinci filmde ise 1915’ten 1919’a olan süreci anlattıklarını söyledi.