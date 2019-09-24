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Atatürk Havalimanı için yıkım ihalesi

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Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Atatürk Havalimanı'nın bir bölümü için yıkım ihalesine çıkıyor.
Atatürk Havalimanı için yıkım ihalesi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Atatürk Havalimanı'nın bir bölümü için yıkım ihalesine çıkıyor. 

Airporthaber'de yer alan habere göre, kargo tarafındaki Çelebi, Havaş ve Sistem Lojistik gibi binaların yıkım, söküm, taşıma ve SAHA 1 ve SAHA 2 ve SAHA 3’ten uzaklaştırma işleri için ihaleye çıkıldı. 

Tarihi 8 Ekim olarak belirlenen ihalenin bedeli 2 milyon 500 bin TL olarak duyuruldu.

Yıkılacak olan alanın Millet Bahçesi yapılması planlanıyor.

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