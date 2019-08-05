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Atatürk Havalimanı 'otel' oluyor!

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan bir soru önergesine verdiği yanıtta, Atatürk Havaalanı'nın havacılık dışı faaliyetler kapsamında otel olarak kullanımının da öngörüldüğünü belirtti.
Atatürk Havalimanı 'otel' oluyor!

Hükümet, iç ve dış hat uçuşların yeni havaalanına kaydırıldığı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seyahatlerinde kullanmaya devam ettiği İstanbul’daki Atatürk Havaalanı’na “Airport Hotel” yapacak.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun’un soru önergesine yanıt veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, yapılan çalışmalarda İstanbul Havalimanı’nın çevresindeki RES’lerin uçuş emniyetini riske eden bir etkisinin tespit edilmediğini savundu. Buna karşın Turhan, “İstanbul Havalimanı’nın geleceği yönelik fazları ile gelişim aşamaları dikkate alınarak yapılan planlamalar kapsamında, RES’lerin bölgeden kaldırılması yönünde çalışmaların devam ettiği bilinmektedir” dedi.

Cumhuriyet‘ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, Turhan, İstanbul Havalimanı ile Atatürk Havaalanı’na aynı anda iniş ve kalkış yapılamadığını da şöyle açıkladı: “İki havalimanının pistlerinin aynı aks üzerinde olması nedeniyle hava trafik usulleri gereğince aynı anda iniş kalkış yapılabilmesine olanak sağlamamaktadır.”

Turhan, İstanbul Havalimanı’nın tam kapasiteyle faaiyete geçmesi sonrasında Atatürk Havaalanı’nın saatlik pist kapasitesinin 5 iniş, 5 kalkış olarak belirlendiğine de işaret ederek, “Bu çerçevede; havacılık faaliyetleri (genel havacılık ve kargo uçuş operasyonları) ile havacılık dışı faliyetlerin (Airport Hotel, konferans salonu, havacılık fuar alanı) icra edebileceği öngörülmekte olup, bu hususlarda başlatılan çalışmalar sürdürülmektedir” dedi.

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