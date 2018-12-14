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Atatürk Havalimanı'nda 100 yüz 100 ülke

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14 yıldır Atatürk Havalimanı'nda çalışan Mustafa Çankaya, fotoğrafa olan ilgisini çalıştığı ortamla birleştirmek istedi.
Atatürk Havalimanı'nda 100 yüz 100 ülke

Atatürk Havalimanı'ndaki insan çeşitliliği ve farklı kültürlerden ilham alan Çankaya, 100countries100faces (100yüz100ülke) projesine başladı. Havalimanını "Bir fotoğrafçı için hazine" olarak tanımlayan Mustafa Çankaya projesini şu sözlerle anlatıyor: Başlangıçta sadece portre çekiyordum sonra iki farkı kare çekmeye karar verdim. İlk karede objektifin içine bakacak şekilde yolcunun sadece yüzünü fotoğraflıyorum. Bu her bir kişinin yüz ifadesini detaylı olarak görme imkanı sunuyor. İkinci karede ise insanların havalimanındaki hallerini yakalıyorum. Böylece havalimanında yolcuların neler yaptığı, nasıl vakit geçirdiklerini belgeliyorum" Mustafa Çankaya'nın projesinde yer alan isimlerin ortak noktası ise transit yolcu olmaları. Yani Türk Hava Yolları ile yurt dışından gelip yine THY ile bağlantılı olarak yurt dışına gidiyorlar. Çekimler transit bölgede yani dış hatlar gidiş katında pasaport sonrasındaki kısımda gerçekleştiriliyor. İşte önümüzdeki günlerde kapanacak olan Atatürk Havalimanı'nda çekilen ve Instagram'da yayınlanan o fotoğraflardan bazıları...

  •  

    İbrahim Zethy / Ruanda

  •  

    Nicole / Ukrayna

  •  

    Freya / İskoçya

  •  

    Bash / Lübnan

  •  

    Shayma / Kuveyt

  •  

    Jussi / Finlandiya

  •  

    Frederic / Fransa

  •  

    Kavinthida/ Tayland

  •  

    Parl / Estonya

  •  

    Indre / Litvanya

  •  

    Idris / Nijerya

  •  

    Sara / Tanzanya

  •  

    Christophe / Belçika

  •  

    Sara / Iran

  •  

    Katirina / Bulgaristan

  •  

    May Lübnan

  •  

    Jargal / Moğalistan

  •  

    Sebastian / Polanya

  •  

    Gorana / Sırbistan

  •  

    Frankie J / İngiltere

  •  

    Rahma / Tunus

  •  

    Luna / Şili

  •  

    Paris / Amerita Birleşik Devletleri

  •  

    Lubna / Mısır

  •  

    Ed / Kenya

  •  

    Miljana / Sırbistan

  •  

    Daria / Ukrayna

  •  

    Gerd / Danimarka

  •  

    Aldar / Rusya

  •  

    Anja / Slovenya

  •  

    Jacob / İsveç

  •  

    Ilya / Rusya

  •  

    Florencia / Arjantin

  •  

    Martina / Avusturya

  •  

    Boubakar / Nijer

  •  

    Sadeem/ Pakistan

  •  

    Mustapha / Fas

  •  

    Barkinado / Senegal

  •  

    Simon Cheng / Tayvan

  •  

    Sophie / Fransa

  •  

    Michele / Almanya

  •  

    Philip Chang / Güney Kore

  •  

    Takeshi / Japonya

  •  

    Mr. Dheo / Portekiz

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