Atatürk Havalimanı'nda 100 yüz 100 ülke

Atatürk Havalimanı'ndaki insan çeşitliliği ve farklı kültürlerden ilham alan Çankaya, 100countries100faces (100yüz100ülke) projesine başladı. Havalimanını "Bir fotoğrafçı için hazine" olarak tanımlayan Mustafa Çankaya projesini şu sözlerle anlatıyor: Başlangıçta sadece portre çekiyordum sonra iki farkı kare çekmeye karar verdim. İlk karede objektifin içine bakacak şekilde yolcunun sadece yüzünü fotoğraflıyorum. Bu her bir kişinin yüz ifadesini detaylı olarak görme imkanı sunuyor. İkinci karede ise insanların havalimanındaki hallerini yakalıyorum. Böylece havalimanında yolcuların neler yaptığı, nasıl vakit geçirdiklerini belgeliyorum" Mustafa Çankaya'nın projesinde yer alan isimlerin ortak noktası ise transit yolcu olmaları. Yani Türk Hava Yolları ile yurt dışından gelip yine THY ile bağlantılı olarak yurt dışına gidiyorlar. Çekimler transit bölgede yani dış hatlar gidiş katında pasaport sonrasındaki kısımda gerçekleştiriliyor. İşte önümüzdeki günlerde kapanacak olan Atatürk Havalimanı'nda çekilen ve Instagram'da yayınlanan o fotoğraflardan bazıları...
İbrahim Zethy / Ruanda
Nicole / Ukrayna
Freya / İskoçya
Bash / Lübnan
Shayma / Kuveyt
Jussi / Finlandiya
Frederic / Fransa
Kavinthida/ Tayland
Parl / Estonya
Indre / Litvanya
Idris / Nijerya
Sara / Tanzanya
Christophe / Belçika
Sara / Iran
Katirina / Bulgaristan
May Lübnan
Jargal / Moğalistan
Sebastian / Polanya
Gorana / Sırbistan
Frankie J / İngiltere
Rahma / Tunus
Luna / Şili
Paris / Amerita Birleşik Devletleri
Lubna / Mısır
Ed / Kenya
Miljana / Sırbistan
Daria / Ukrayna
Gerd / Danimarka
Aldar / Rusya
Anja / Slovenya
Jacob / İsveç
Ilya / Rusya
Florencia / Arjantin
Martina / Avusturya
Boubakar / Nijer
Sadeem/ Pakistan
Mustapha / Fas
Barkinado / Senegal
Simon Cheng / Tayvan
Sophie / Fransa
Michele / Almanya
Philip Chang / Güney Kore
Takeshi / Japonya
Mr. Dheo / Portekiz
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