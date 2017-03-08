Atatürk Havalimanı'nda parmak izi testi

Atatürk Havalimanı'nda uygulanan rutin güvenlik kontrollerine dikkat çekici bir uygulama daha eklendi.
Havalimanındaki yolcu giriş salonlarına kurulan sistemde, yolculardan alınan parmak izi, bir cihazda işleme sokuluyor.
Cihaz, üzerinden örnekler alınan yolcunun tehlikeli bir maddeye dokunma ve bulaşma durumunu inceliyor. Airporthaber'in haberine göre, birkaç defa tekrarlanan test sonucunda, cihazın verdiği uyarıya göre yolcu polise teslim ediliyor.
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